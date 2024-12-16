Yurt dışı görevlendirmeleri için başvuru kılavuzları yayımlandı

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Yayımlanan kılavuzlara göre, yurt dışında 429 öğretmen ile 40 öğretim elemanı görevlendirilecek. Seçme sınavına başvurular 27 Aralık'a kadar yapılabilecek. Adaylar, sınava kılavuzda belirtilen şartları taşımaları halinde başvuru yapabilecek. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim elemanları, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı'na girecek.

İKİ AŞAMALI SINAV YAPILACAK

Mesleki Yeterlilik Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 81 ilde e-sınav merkezlerinde 9 Şubat 2025'te yapılacak ve sonuçlar 10 Mart 2025'te ilan edilecek. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ise 7-11 Nisan 2025’te Ankara'da yapılacak. Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın ardından adaylar, Temsil Yeteneği Sınavı'na girme hakkı elde edecek. Sonuçlar, www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.