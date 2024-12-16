×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimYurt dışı görevlendirmeleri için başvuru kılavuzları yayımlandı

Yurt dışı görevlendirmeleri için başvuru kılavuzları yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Yurt Dışı Görevlendirme#Öğretmen
Yurt dışı görevlendirmeleri için başvuru kılavuzları yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 17:22

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına ilişkin başvuru kılavuzları yayımlandı.

Haberin Devamı

Yayımlanan kılavuzlara göre, yurt dışında 429 öğretmen ile 40 öğretim elemanı görevlendirilecek. Seçme sınavına başvurular 27 Aralık'a kadar yapılabilecek. Adaylar, sınava kılavuzda belirtilen şartları taşımaları halinde başvuru yapabilecek. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim elemanları, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı'na girecek.

İKİ AŞAMALI SINAV YAPILACAK
Mesleki Yeterlilik Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 81 ilde e-sınav merkezlerinde 9 Şubat 2025'te yapılacak ve sonuçlar 10 Mart 2025'te ilan edilecek. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ise 7-11 Nisan 2025’te Ankara'da yapılacak.  Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın ardından adaylar, Temsil Yeteneği Sınavı'na girme hakkı elde edecek. Sonuçlar, www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Yurt Dışı Görevlendirme#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!