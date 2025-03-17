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Yurt dışı bursu sınav sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#YLSY#REBUS#MEB
Yurt dışı bursu sınav sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 16:28

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursunun sözlü sınav sonuçları açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilgili kanun kapsamında verilen YLSY bursuyla lisansüstü eğitim almak için yurt dışına gönderilecek öğrencilerin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını REBUS sistemine giriş yaparak öğrenebiliyor. Buna göre YLSY Yerleştirme Puanı 70 ve üzeri olan adaylar, kendileri için belirlenen kurum kontenjanları arasından tercih yapabilecek. Tercih işlemleri, ilerleyen günlerde Bakanlığın ilgili web sitesinde duyurulacak tarihler arasında REBUS üzerinden gerçekleştirilecek.

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#YLSY#REBUS#MEB

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