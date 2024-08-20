Yurt başvuruları başladı

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GSB yurt başvuruları 2024-2025 eğitim öğretim yılı için başladı. Yurtlara, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Diğer yandan başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanlar alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak. Ayrıca yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğruluğu incelenecek.

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BAŞVURU İÇİN SON GÜN 24 AĞUSTOS

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler; GSB Yurtları için başvuru süreci başladı. Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz” dedi.