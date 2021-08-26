Yürek Nasıl Pişirilir? Yürek Kavurma Nasıl Yapılır? En Güzel Yürek Nasıl Yapılır?

Yürek pişirmek için bir takım püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Yürek Türk mutfağında ayrı bir yeri olan olmazsa olmaz sakatat ürünlerinden bir tanesidir. Son günlerde yürek televizyon programlarında da ünlenmeyi başarmıştır. Bu doğrultuda ülkemizde yürek tüketimi de artmıştır.

Yürek Nasıl Pişirilir?

Öncelikle yüreği pişirmeden önce iyi bir yıkamak gerekmektedir. Daha sonra yıkanmış olan yüreği temiz bir büyük tavaya alın. Ocağın üstüne tavayı koyduktan sonra yüreğin pişirilmesi için yaklaşık olarak 2 saate ihtiyacınız vardır. Kısık ateşte yüreği bu şekilde suyu çıkarana kadar pişirin. Daha sonra pişirme esnasında da üzerine hafif sıvı yağı ya da tercihen tereyağı koyabilirsiniz. Bu şekilde yüreği pişirebilirsiniz.

Yürek Kavurma Nasıl Yapılır?

Yürek yemeğinde en çok merak edilen detaylar arasında da yürek kavurma gelmektedir. Yürek kavurma yapmak için kırmızı ve yeşilbiberi mutlaka kullanmanız gerekmektedir. Kırmızı ve yeşilbiberi önceden kıyılmış olan yüreğin üzerine serpiştirin. Daha sonra da hafif yumuşayana kadar sotelemeye devam edin.

Piyaz şeklini aldıktan sonra daha önceden doğramış olduğunuz soğanları buraya ilave edin. Soğanların kızarmasını bekleyin ve yanmaması için sürekli olarak 5 dakikada bir soğanları çevirmeyi ihmal etmeyin. Tercihen bu noktada domates de ilave edebilirsiniz. Domateslerin suyu çıkarana kadar mutlaka bu şekilde pişmesi gerekmektedir. Daha sonra da üzerine biber salçası ilave edin ve tuzu baharatları ile birlikte yürek kavurmasını yapabilirsiniz.

En Güzel Yürek Nasıl Yapılır?

Yürek yemeğini güzel yapmak için kullanılan malzemelerin bolluğu çok önemlidir. Mutlaka tarifte geçen bütün malzemeleri kullanarak en güzel yürek yemeğini yapabilir ve kurban bayramında diğer günlerde afiyetle yürek yemeğini tüketebilirsiniz.