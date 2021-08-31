Yunus Emre’den Balkanlar’a ‘Selam Olsun’

YEE tarafından yapılan açıklamaya göre, şiir dinletisi, kukla gösterisi ve cam işleme sanatından örneklerle başlayan etkinlik, Türkiye ve Balkan türküleri ile son buldu.

İlk ayağı Podgoritsa'da gerçekleştirilen projede ayrıca Yunus Emre'nin dizeleri hem şiir hem de beste olarak yer alırken, Türkiye'nin, Balkanlar ile ortak kültürel mirasına da değinildi.

YUNUS EMRE’NİN ÖLÜMÜNÜN 700. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "SELAM OLSUN" PROJESİ

Balkanlarda açık hava ve sahne sanatları gösterilerinin yapılmasını içeren proje Karadağ’da başlayıp, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Macaristan ile devam edip Romanya’da son bulacak.

Proje kapsamında ülkelerde gerçekleştirilecek kültürel faaliyetlerle Yunus Emre’yi tanımak, anmak ve anlatmak dışında sanatseverlerin keyifle katılacakları kısa sanat etkinlikleri organize ediliyor.

"4 Kapı 40 Makam" felsefesinin ebru sanatı ile icra etmek üzere yapılan çalışmalar, kukla performansı, geleneksel Türk tiyatrosunun olmazsa olmazlarından Karagöz ve Hacivat tiyatro oyunu, Yunus Emre’nin dizelerinin makama aktarılması, şiirlerinin seslendirilmesi ve cam üfleme sanatı ürünlerini Balkan halkına ulaştıran projede, Yunus Emre'nin kucaklayıcı görüşünü sanat ile buluşturmak amaçlanıyor.

2021 yılı hem Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre’nin ölümünün 700. yıl dönümüne ithafen anma yılı ilan edilirken aynı zamanda Türkçe yılı olarak kabul edildi.

YEE de tüm çalışma prensibine ve faaliyet amacına yansıttığı bu ruhu canlandırmaya ve anlatmaya gayret göstererek, bu anlamlı yıl hasebiyle her bölgede pek çok alanda kültür, sanat, eğitim ve dil programlarına tüm yıl boyunca devam edecek.