Yunanistan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Yunanistan hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden flaş F-35 açıklaması Türkiye ile görüşüyoruzABD'den flaş F-35 açıklaması! Türkiye ile görüşüyoruz#F-35
Bülent Korkmazın bileği bükülmüyor Alanyada 9 gollü rekor...Bülent Korkmaz'ın bileği bükülmüyor! Alanya'da 9 gollü rekor...#Bülent Korkmaz
Taksiciler için yeni dönem Dikkat çeken 12 kural detayı...Taksiciler için yeni dönem! Dikkat çeken 12 kural detayı...#Taksi
Osman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığına çağrıldıOsman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı#Dışişleri Bakanlığı
Basın dünyasının acı günü... Sami Koheni kaybettikBasın dünyasının acı günü... Sami Kohen'i kaybettik#Sami Kohen
Kovid-19da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Kocadan peş peşe çağrılarKovid-19'da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Koca'dan peş peşe çağrılar#Koronavirüs
Takı töreninde bu da oldu Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...Takı töreninde bu da oldu! Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...#Düğün
10 Ekimde hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama10 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama#Milos Zeman
Erdoğandan Angolada İHA mesajı: Dünyada 1 numara haline geleceğizErdoğan'dan Angola'da İHA mesajı: 'Dünyada 1 numara haline geleceğiz'#Ticaret
Anne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözlerAnne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözler!#Kayseri
2023e işaret etti: Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz2023'e işaret etti: 'Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz'#Anayasa
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Sergen Yalçını güldüren soru: Başka iş yapmam lazımSergen Yalçın'ı güldüren soru: Başka iş yapmam lazım!#Beşiktaş
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Yunanistan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Yunanistan hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Yunanistan#Ülke#Kıta
Yunanistan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Yunanistan hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Türkiye’nin de komşusu olan Yunanistan ülkesi bizden tamamen farklıdır. Yunanistan’a yaşamaya veya gezmeye gidecek insanlar Yunanistan hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Yunanistan hangi kıtadadır? Yunanistan para birimi nedir? Yunanistan hangi dine mensuptur? Yunanistan da hangi dil konuşuluyor? Yunanistan hangi alfabeyi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Yunanistan Avrupa kıtasında Balkan yarımadasında bulunmaktadır.

 Yunanistan Hangi Kıtada Yer Alır?

 Yunanistan Avrupa kıtasında yer almaktadır.

 Yunanistan Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Yunanistan kuzey yarım kürede yer almaktadır. Yunanistan Balkan yarımadasında yer almaktadır. Komşuları Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Türkiye’dir.

 Yunanistan Hangi Dine Mensup?

 Yunanistan da halkın %90’ı Yunan Ortodoks kilisesine mensuptur. Yunanistan dini anayasal olarak egemen dini denmektedir. Yunanistan Yunan Ortodoks Kilisesinin hakimiyetindedir.

 Yunanistan Hangi Dili Konuşuyor?

 Yunanistan ülkesinin resmi dili Yunancadır. Yunancada birçok lehçe bulunmaktadır. Yunanistan da yaygın olarak kullanılan diller arasında Girit, Maniot ve Pontic dilleri de kullanılmaktadır. Yunanistan da kullanılan yabancı dil genel olarak İngilizcedir.

 Yunanistan Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Haberin Devamı

 Resmi dili Yunanca olan Yunanistan’ın alfabesi de Yunan alfabesidir. Yunan alfabesinin oldukça köklü bir geçmişi bulunmaktadır.

 Yunanistan Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Yunanistan birçok Avrupa ülkesi gibi miladi takvim kullanmaktadır. Yunanistan’ın kendi takvimi de bulunmaktadır. Yunan takvimi Yunanistan’ın takvimidir.

 Yunanistan Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Yunanistan ülkesinin resmi parası Euro’dur. Ülkede Euro’dan önce drahmi kullanılmaktaydı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Ülke#Kıta

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!