Yunanistan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Yunanistan hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Yunanistan Avrupa kıtasında Balkan yarımadasında bulunmaktadır.

Yunanistan Hangi Kıtada Yer Alır?

Yunanistan Avrupa kıtasında yer almaktadır.

Yunanistan Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Yunanistan kuzey yarım kürede yer almaktadır. Yunanistan Balkan yarımadasında yer almaktadır. Komşuları Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Türkiye’dir.

Yunanistan Hangi Dine Mensup?

Yunanistan da halkın %90’ı Yunan Ortodoks kilisesine mensuptur. Yunanistan dini anayasal olarak egemen dini denmektedir. Yunanistan Yunan Ortodoks Kilisesinin hakimiyetindedir.

Yunanistan Hangi Dili Konuşuyor?

Yunanistan ülkesinin resmi dili Yunancadır. Yunancada birçok lehçe bulunmaktadır. Yunanistan da yaygın olarak kullanılan diller arasında Girit, Maniot ve Pontic dilleri de kullanılmaktadır. Yunanistan da kullanılan yabancı dil genel olarak İngilizcedir.

Yunanistan Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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Resmi dili Yunanca olan Yunanistan’ın alfabesi de Yunan alfabesidir. Yunan alfabesinin oldukça köklü bir geçmişi bulunmaktadır.

Yunanistan Hangi Takvimi Kullanıyor?

Yunanistan birçok Avrupa ülkesi gibi miladi takvim kullanmaktadır. Yunanistan’ın kendi takvimi de bulunmaktadır. Yunan takvimi Yunanistan’ın takvimidir.

Yunanistan Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Yunanistan ülkesinin resmi parası Euro’dur. Ülkede Euro’dan önce drahmi kullanılmaktaydı.