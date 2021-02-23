Yunan Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Yunanca Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Yunan alfabesi her ne kadar çok eski olsa da Yunanca yazmak için kullanılan bilinen ilk alfabe değildir. Yunanca yazmak için önceleri MÖ 1000 yıllarına kadar Linear B yazı tipi kullanılıyordu. Daha sonra bunun yerini Yunan alfabesi aldı.

Yunan Alfabesi Nedir?

Yunan alfabesi günümüzde kullanılan pek çok alfabenin temelini oluşturur. Fenikelilerin alfabesinden esinlenerek daha farklı bir şekilde oluşturulan Yunan alfabesi, Avrupa, Orta Doğu alfabeleri ve Latin alfabesinin de kökenini oluşturur.

İlk oluşturulduğu tarihten günümüze kadar çeşitli değişikliklere maruz kalan Yunan alfabesi, Fenike alfabesinden 12 ses almıştı. Geri kalan harfler ise Yunanlı Palméde tarafından alfabeye eklenmişti.

Yunan Alfabesi Kaç Harf?

Antik Yunan alfabesinin modern ve devamı olarak bilinen Yunan alfabesi toplam 24 harften meydana gelir. Bu alfabede 15 sessiz, 7 sesli ve 2 tane de birleşik harf bulunur. Bu harf birleşikleri sözcüğün içinde kaç kez kullanıldıkları veya sözcüğün neresinde kendisinden önce veya sonra gelen seslere bağlı olarak farklı okunuşlara sahip olabilirler. Bu bakımdan Yunanca biraz karmaşık ve çok fazla kuralı olan bir dildir.

Yunan Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Yunanlılar Fenike alfabesini kendi dillerine uyarlayarak Yunan alfabesini meydana getirdiler. Fenike alfabesinde fonetik olarak Yunancaya uyan harfler Yunan alfabesinde kaldı, diğerleriyse değiştirilerek kullanıldı. Bu uyarlama ünlü harflerin icat edilmesini sağladı. Çünkü Yunanlılar Fenike alfabesinde kullanılan ve dillerine uymayan bazı harfleri ünlü harfe çevirerek kendi alfabelerine eklediler. Alfa (A), Epsilon (E), İota (İ), Omikron (O) ve Upsilon (Y) gibi ünlü harflerin oluşması da bu şekilde gerçekleşti.

Yunancada yer alan birçok ses alfabede tek bir harfe denk gelmez. Bu sesler alfabedeki belirli harflerin birleştirilmesiyle oluşturulur. Yunancada toplam 7 harf birleşiği bulunur.

Örneğin;

l ΜΠ - μπ harf birleşiği sözcüğün başında kullanıldığında B şeklinde okunur.

l ΜΠ - μπ harf birleşiği sözcüğün ortasında kendinden önce sessiz harf geldiğinde yine B şeklinde okunur.

l ΜΠ - μπ harf birleşiği sözcüğün ortasında kendinden önce sesli harf geldiğindeyse mb şeklinde okunur

l ΜΠ - μπ harf birleşiği sözcüğün içinde birden fazla tekrarlandığında B şeklinde okunur.

Yunan Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur? Yunan Alfabe Harfleri Yazılışı ve Okunuşu

Yunan alfabesi kendi özgü bir yazım ve okunuş sistemine sahiptir. Çeşitli simgelerden ve karakterlerden oluşan 24 harflik Yunan alfabesinin farklı bir okuma yöntemi vardır. Yunan alfabesindeki harflerin okunuşu aşağıdaki gibidir:

l Α - α (alfa)

l Β - β (beta)

l Γ - γ (gamma)

l Δ - δ (delta)

l Ε - ε (epsilon)

l Ζ - ζ (zeta)

l Η - η (ita)

l Θ - θ (teta)

l Ι - ι (ıota)

l Κ - κ (kappa)

l Λ - λ (lambda)

l Μ - μ (mi)

l Ν - ν (ni)

l Ξ - ξ (xi)

l Ο - ο (omicron)

l Π - π (pi)

l Ρ - ρ (ro)

l Σ - σ ς (sigma)

l Τ - τ (taf)

l Υ - υ (upsilon)

l Φ - φ (fi)

l Χ - χ (chi)

l Ψ - ψ (psi)

l Ω - ω (omega)

Yunan Alfabesi Harfleri Sırası

Yunan alfabesinde toplam 24 farklı harf yer alır. Yunan alfabesindeki bu 24 harfin büyük harf şeklinde yazımı sırasıyla; Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω şeklindedir. Bu harflerin küçük harf şeklinde yazımı ise sırasıyla; α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ/ς τ υ φ χ ψ ω şeklinde olur.