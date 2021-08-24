Yumuşama dönemi nedir ve hangi yılları kapsar? Yumuşama dönemi tarihi, gelişmeleri, olayları ve özellikleri

Yumuşama dönemi tarih derslerinde verilmekte, bildirilmekte ve hatta üniversite sınavlarında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Fakat çoğu tarih eğitimi görmüş kişiler yumuşama dönemini hatırlamayabilir.

Yumuşama Dönemi Nedir Ve Hangi Yılları Kapsar?

Soğuk Savaş Döneminde yer alan doğu ve batı ilişkilerindeki çatışmayı ifade eden ve gerginliğin azaldığı tarihsel dönemi anlatan devre yumuşama dönemi denmektedir.

Yumuşama dönemiyle birlikte doğu ve batı Avrupa devletleri arasında AGİK görüşmeleri başlamıştır. Dolayısıyla bu devletler arasında siyasi ve diğer alandaki ilişkiler de güçlenmiştir.

Yumuşama dönemi olarak tanımlanan devir iki ülke arasındaki 1960 ve 1961 yılları arasındaki görüşmeleri kapsamaktadır.

Bu yıllar arasındaki gerçekleşen görüşmeler neticesinde sadece ABD ve Sovyetler Birliği arasında değil tüm dünyada belirli gelişmeler seyir etmiştir. Yumuşama dönemi bu yüzden gelişmeleriyle bilinmektedir.

Yumuşama Dönemi Tarihi?

Yumuşama dönemi tarihi 1960 ve 1961 yıllarıdır. Uluslararası politikada yumuşama döneminin önemi büyüktür.

Yumuşama politikası farklı toplumsal ve ekonomik sistemlere sahip ülkelerin, ülke gruplarının, barış içinde bir arada yaşamayı sağlayan, bazı şartlara bağlanmış, uzun süreli, kapsamlı iş birliğini ifade eden, bilinçli bir şekilde ülkeler arasındaki gerginliğin aşamalı bir şekilde azaltıldığını ön gören politikadır.

Yumuşama sözcüğünün Fransızca karşılığı olan détente kelimesi 1970'lerin başından itibaren uluslararası siyasette kullanılmıştır.

Yumuşama dönemi sayesinde ülkeler sıcak savaşa girmemiştir. Bunun yerine problemleri siyasi yol ile çözmeye çalışmışlardır.

Buradan da anladığımız gibi yumuşama terimi ilk olarak soğuk savaş döneminde kullanılmıştır. Hatta Sovyetler Birliği ve ABD'nin yüksek tansiyonlu döneminde sıklıkla ifade edilmiştir. Bu yıllar ise 1960 yılının sonuyla 1980 yılının sonu arasındadır.

Söz düellosu sayesinde savaş tehditleri azaltılmış ve komünist ile komünist olmayan devletler arasında ekonomik, kültürel, teknolojik, siyasal anlaşmaların sayısında da artış yaşanmıştır.

Yumuşama Dönemi Gelişmeleri Ve Olayları

Yumuşama döneminde ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler yaşanmıştır. Bu doğrultuda da bazı olaylar cereyan etmiştir.

Yumuşama döneminde yaşanan olaylar ve ekonomik gelişmeler şöyledir:

Petrol, elektrik ve oto alanında üretimler artmıştır.

Teknoloji alanında gelişmelere imzalar atılmıştır.

İnsanların hayatında önemli ölçüde kolaylıklar olmuştur. Bunun nedeni radyo, televizyon ve telefonun sıklıkla kullanılmasıdır.

Bu sayede insanlar savaşın kötü izlerini unutmaya başlamıştır.

Sanayi alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Sanayide kullanılan kömürün yerini petrol almıştır.

Kimya sanayisinde yeni ürünler ortaya çıkmıştır.

Ülkeler ekonomik anlamda güçlenmiştir ve işsizlik önemli ölçüde azalmıştır.

Yumuşama döneminde yaşanan olaylar ve bilimsel alanda teknolojik gelişmeler şöyledir:

Silah savunma sisteminde füze sistemi gelişmiştir.

Bu durum da iki süper güç arasında uzay yarışı başlamasında etkili olmuştur.

Uzay araştırmalarında gelişmeler yaşanmıştır.

Uzay aracı ile ilk uzaya çıkan insan tarihe geçmiştir.

Uzay alanında rekabetler hızla devam etmiştir.

Bu aşamada bilgisayarlar üretilmiştir.

Kişisel bilgisayarların üretilmesiyle sanayiye bilgisayarın girmesi başlamıştır.

Telefon ve iletişim sektörü büyümüştür.

İnternet teknolojisi gelişmiştir.

Yumuşama döneminde yaşanan olaylar ve sosyal kültürel gelişmeler şöyledir:

Kadınlar iş hayatına atılmıştır.

Köylerden kentlere göçler başlamıştır.

Edebiyat ve sanat alanında gelişmeler olmuştur.

Sanatın bir parçası olan müzik dünyasında gelişmeler gözlenmiştir.

Spor alanında yeni dallar ortaya çıkmıştır.

Yumuşama Dönemi Özellikleri

Yumuşama döneminin özellikleri şöyledir:

İkinci dünya savaşı sonrasında dünya iki kutuplu bir hal almıştır.

Soğuk savaş denilen döneme girilmiştir.

Bu dönemdeki batı cephesinin lideri ABD devletidir.

Bu önemde doğu cephesinin lideri ise Sovyetler Birliği devletidir.

Bu iki cephe arasında sıcak savaş olmamıştır.

Sıcak savaş yerine teknoloji, bilim, kültür alanında savaş yaşanmıştır.

Dönem sorunların karşılıklı konuşma eşliğinde azaltılmasını ifade etmektedir.

Yumuşama döneminde Küba sorunu yaşanmıştır.

Bu dönemde Türkiye Kıbrıs sorununu yaşamıştır.

Yumuşama döneminin önemli olaylarını ise Kennedy ile Kruşcev'in toplantısı, nükleer silahlara olan tepkiler ve blokların kendi içlerindeki problemleri oluşturmaktadır.