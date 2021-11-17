Yumuşak doku nedir, kanseri belirtileri nelerdir? Yumuşak doku kanseri tanısı ve tedavi yöntemleri..

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Yumuşak doku sarkomlarının yaklaşık yarısı bir kol veya bacakta başlar. Çoğu insan zamanla (haftalar ila aylar arasında) büyüyen bir yumru fark eder.

Yumuşak Doku Nedir?

Yumuşak dokular diğer dokuları birbirine bağlar ve destekler ve vücuttaki organları çevreler. Kasları (kalp dahil), yağları, kan damarlarını, sinirleri, tendonları ve kemikleri ve eklemleri çevreleyen dokuları içerir. Yumuşak doku kanserlerinin çoğu bağ dokusunda ortaya çıkar.

Yumuşak Doku Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Yumuşak doku kanserleri vücudun hemen hemen her yerinde ortaya çıkabilir, ancak en sık bacaklarda ve pelviste bulunur. Bunu kollar ve üst gövde izler. Oldukça nadir bir kanser türüdür. Yumuşak doku kanserleri her yaşta gelişebilir. Ancak çocuklarda, genç erişkinlerde ve 55 yaş üstü erişkinlerde daha sık görülür. İskelet kaslarının kanseri olan rabdomyosarkom, çocuklarda en sık görülen yumuşak doku kanseridir. Erişkinlerdeki yumuşak doku kanserleri çoğunlukla tendonlar, kemikleri ve diğer organları kaplayan lifler gibi yağ ve lifli dokulardan kaynaklanır.

Yumuşak doku kanseri erken evrelerinde nadiren herhangi bir semptoma neden olur. Yumuşak doku çok elastik olduğundan, tümörler hissedilmeden önce oldukça büyüyebilir. İlk semptom genellikle ağrısız bir yumrudur. Tümör büyüyüp yakındaki sinirlere ve kaslara baskı yapmaya başladıkça ağrı veya şişkinlik meydana gelmektedir.

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Yumuşak Doku Kanseri Tanısı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Yumuşak doku tedavisinde, Optimal tedavi genellikle istisnai bir cerrah, patolog, radyolog, radyoterapist, tıbbi onkolog ve bazen bir plastik cerrahın birleşik becerilerini gerektirir. Son 15 yılda yumuşak doku kanserinin tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Cerrahi, tipik olarak, tümörleri çıkarmak için kullanılan yumuşak doku sarkomunun birincil tedavisidir. Kemoterapi, radyasyon tedavisi ve/veya hedefe yönelik tedavi, hastalığın evresine ve yaygınlığına ve diğer faktörlere bağlı olarak tek başına veya cerrahi ile kombinasyon halinde de önerilebilir. Bu faktörler;

Aşaması, boyutu ve derecesi dahil olmak üzere sarkom tipi,

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Genel sağlık (diğer sağlık sorunları olan hastalar belirli tedavi seçeneklerini tolere edemeyebilir),

Sarkomun vücuttaki yeri,

Kanserin yeni teşhis edilip edilmediği veya nükseden olup olmadığı, yani daha önce tedavi edilmiş ancak geri dönmüş olması,

Tedavi için hastanın tercihleridir.

Tüm bu faktörlere dayanarak, kişiselleştirilmiş bir tedavi planı yapılmaktadır.

Tıbbi tedaviler

En yüksek dereceli yumuşak doku kanseri için kemoterapinin eklenmesi, yüksek dereceli tümörlerin geri dönme oranını azaltır ve iyileşme oranını iyileştirebilir. Özel radyasyon tedavisi tekniklerinin kullanılması, tümörlerin çıkarıldığı bölgede geri gelme olasılığını önemli ölçüde azaltmıştır. Çoğu zaman, tümörün tipine bağlı olarak, bu tümörlerin bazılarının yeterli sınırlarla daha kolay rezeke edilmesini sağlamak için ameliyat öncesi radyasyon tedavisi veya kemoterapi (veya ikisinin bir kombinasyonu) kullanılabilir.

Kemoterapi

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Kemoterapi, ileri evre yumuşak doku sarkomunu tedavi etmek için cerrahi ve radyasyon tedavisi ile birlikte kullanılabilir. Kemoterapi ilaçları ya kanser hücrelerini yok etmek ya da büyüme ve üreme yeteneklerini engellemek için çalışır.

Radyasyon tedavisi

Yumuşak doku sarkomunun tipine ve hastalığın boyutuna bağlı olarak, yumuşak doku sarkomu tedavisi radyasyon tedavisini içerebilir . Yumuşak doku sarkomu için genellikle ana tedavi yaklaşımı cerrahi olsa da, radyasyon tedavileri de ameliyattan önce (neoadjuvan tedavi) veya ameliyattan sonra (adjuvan tedavi) kullanılabilir.

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Cerrahi Tedaviler

Radyasyon tedavisi, cerrahi olarak çıkarma için geliştirilmiş teknikler ve fonksiyonel rekonstrüksiyon için geliştirilmiş yöntemlerle birlikte, artık bu agresif tümörlere sahip hastaların %90-95'inin " uzuv kurtarma " teknikleri (yani amputasyon olmadan) kullanılarak tedavi edilmesine olanak tanır.