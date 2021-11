Yumurta tembelliği nedir, nelere sebep olur? Yumurtalıklar neden zayıflar, hızlı çalışması için neler yapılmalı?

Haberin Devamı

Yumurta tembelliği kadınların hamile kalmasının önüne geçtiği için bir nevi kısırlık olarak adlandırılmaktadır. Yumurta tembelliği tıpta polikistik over olarak adlandırılmaktadır. Bazı belirtiler ile kendisini gösteren polikistik over, bazı yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemlerin en başında, tüm hastalıklarda olduğu gibi vücudumuzun sağlığı için düzenli ve dengeli beslenmek son derece önemlidir.

Yumurta Tembelliği Nedir?

Kadınların üreme organlarında meydana gelen, son dönemlerde oldukça sık gözlemlenen bir sağlık sorunudur. Tıptaki adı ise polikistik over olarak bilinmektedir. Polikistik over, yumurtaların gerekli fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu oluşmaktadır. Kadınların üreme organı olan yumurtalıkta üretilen yumurtalar her ay çatlar ve adet kanaması şeklinde düzenli olarak dışarı atılır.

Yumurtaların çatlamaması sonucunda ise polikistik over oluşur ve kadınlarda adet düzensizlikleri başlar. Bu durum kadınların hamile kalmasının önüne geçer ve kısmi kısırlık olarak adlandırılır. Herhangi bir belirti ile karşılaşılması durumunda uzman bir doktora başvurulması tedavi sürecinin seyri için son derece önemlidir.

Haberin Devamı

Yumurta Tembelliği Nelere Sebep Olur?

Yumurta tembelliği, yumurtlama bozukluğuna sebep olduğu için kısırlık oluşumuna zemin hazırlamaktadır.

Tedavi edilmemesi halinde kişilerde kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon gibi ikincil hastalıkların oluşmasına neden olur.

Adet kanamalarında düzensizliklere ve hormonal bozukluklara da neden olmaktadır.

Yumurtalıklar Neden Zayıflar?

Polikistik over sendromunun oluşum sebebi net olarak bilinmemektedir. Fakat sebepleri çevresel ya da genetik faktörler olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra ailesel yatkınlık da hastalığın oluşumunda son derece önemlidir. Ailesinde ya da akrabalarında daha önceden problemle karşılaşmış kişiler var ise bireyin polikistik over sendromu olma eğilimi normal insanlara oranla daha fazladır.

Obezite problemi olan kişilerde yumurta tembelliği daha sıklıkla gözlemlenmiştir. Bu nedenle kişilerin düzgün ve dengeli beslenmesi bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır. Kişilerin fazla kilolu olması insülin direnci oluşmasını ve vücut içerisinde androjen hormon üretimini artırmaktadır. Sonuç olarak ise kişilerin eşeysel hormonlarda değişiklikler oluşması yumurtaların zayıflamasına neden olmaktadır.

Yumurtalıkların Hızlı Çalışması İçin Neler Yapılmalıdır?

Haberin Devamı

Dengeli ve düzenli beslenme en önemli faktördür.

Yaşam tarzının değiştirmeli, daha sağlıklı bir yaşam tarzı edinilmelidir.

Doktor kontrolü altında mineral ve vitamin takviyesi almak yumurtalıkların hızlı çalışması için oldukça önemlidir.

Fazla derecede stres altında kalmak yumurtalıkların çalışma hızını olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı stres ile başa çıkmak yumurtalıkların çalışma hızını artıracaktır.

Eğer var ise metabolik hastalıkların kontrol altına alınması yumurtalıkların çalışma hızını artıracaktır.

Haberin Devamı

Fiziksel olarak aktif olmayan kişilerin yeni egzersiz planı yapması ve daha çok hareketli kalması yumurtalıkların çalışma hızı hususunda oldukça etkili olacaktır.

Vücudumuzdaki bütün sistemlerin çalışması hormonlar eşliğinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle hormon üretimini azaltacak ya da engelleyecek durumların önüne geçilmesi gerekmektedir. Kimyasal madde kullanımları, sigara tüketimi, alkol tüketimi, ilaç tüketimi vücudun hormon dengesini bozmaktadır.

Obezite ya da fazla kiloya sahip olma durumu, yumurtalıklarda üretilen yumurtaların zayıf olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kişilerin ideal kilolarına dönmeleri, yumurtalıkların daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.

Haberin Devamı

Vücutta sinir iletiminden, kemik gelişimine kadar pek çok reaksiyonun gerçekleşmesinde vitaminler ve mineraller önemli bir rol üstlenmektedir. Yumurtalıkların hızlı çalışması için doktor kontrolünde vitamin ve mineral almak önemlidir.