Yumurta Kaç Günde Bozulur? Dolapta Yumurta Ne Kadar Sürede Bozulur?

Süt, et ve peynir gibi başka protein kaynaklarında olduğu gibi yumurta besininin de gıda zehirlenmelerine sebep olduğu bilinmekte olan bir gerçektir. Bu sebeple yumurtanın satın alınması esnasında kırık veya çatlak olmamalarına ve bununla birlikte son tüketim tarihinin de geçmiş olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yumurta, sağlığın korunabilmesi sürecinde oldukça etkili olan besin kaynaklarından bir tanesini oluşturmaktadır.

Yumurta Kaç Günde Bozulur?

Taze olan yumurtanın buzdolabında ne kadar sürede dayanabildiği konusuna bakıldığında yaklaşık olarak beş haftaya kadar saklanabildiği görülmüştür. Yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğu ise tuz ve suyla yapılabilecek kolay bir deney ile belirlenebilmektedir. Bahsedilen bu yöntemde tuzun eritilmiş olduğu suyun içerisine konulmuş olan yumurta kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda eğer yumurta batıyorsa bu durum yumurtanın taze olduğu manasına gelmektedir.

Yumurta Buzdolabında Kaç Gün Dayanır?

Haşlanmış olan yumurtanın buzdolabında ne kadar süre dayanacağı bir başka konudur. Özellikle kahvaltılarda sık olarak tüketilebilen haşlanmış yumurtanın tüketileceği sırada soyulması; bakterinin ortaya çıkmasını engellemekte ve belirli bir süreliğine olsa da yumurtanın tazeliğinin korunması konusunda etkili olmaktadır. Bununla birlikte haşlanmış olan yumurtanın ömrü yedi gün olmaktadır ve yumurtanın haşlandığı tarihin unutulmamasını sağlamak için yumurtanın konulmuş olduğu kaba tarihin atılması uygun bir teknik olacaktır. Tüm bunların dışında yumurtanın haşlandığı gün içerisinde tüketilmesi tavsiye edilmektedir.