Yumru Gövde İle Üreme Nedir Ve Hangi Canlılarda Görülür? Yumru Gövdeyle Üreme Özellikleri Ve Örnekleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan faiz mesajıMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı#Merkez Bankası
DSÖden flaş aşı açıklaması 60 yaş üstü Sinovac olanlar...DSÖ'den flaş aşı açıklaması! 60 yaş üstü Sinovac olanlar... #Koronavirüs
El sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız Transferi duyunca PSG başkanı beni aradıEl sıkıştığı 17 milyon Euroluk yıldız! 'Transferi duyunca PSG başkanı beni aradı'#Süleyman Hurma
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas ettiİngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Yumru Gövde İle Üreme Nedir Ve Hangi Canlılarda Görülür? Yumru Gövdeyle Üreme Özellikleri Ve Örnekleri

#Yumru Gövde İle Üreme#Üreme
Yumru Gövde İle Üreme Nedir Ve Hangi Canlılarda Görülür Yumru Gövdeyle Üreme Özellikleri Ve Örnekleri

Dünya genelinde birbirinden farklı canlılar bulunmaktadır. Bu canlıların ise farklı üreme çeşitleri bulunur. Dünyada bulunan canlılardan bazıları da yumru gövde ile üremedir. Yumru gövde ile üreme nedir ve hangi canlılarda görülür? Yumru gövdeyle üreme özellikleri ve örnekleri nedir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Yumru gövde ile üreme bazı bitkiler tarafından uygulanmaktadır. Gövdeleri toprakların altında bulunan bitkiler genellikle yumru gövde ile üreme metodunu kullanırlar.

 Yumru Gövde İle Üreme Nedir?

 Yer elması ve patates gibi bazı bitkilerin gövdeleri yer altında bulunur. Yeni bitkiler ise gövdedeki nodlardan bitkiler oluşturur. Buna da yumru gövde ile üreme denilmektedir. Besin depolayan yumru şeklinde gövdeye sahip olan bazı bitkiler yumru gövde ile ürerler. Bitkilerin bu yumru gövdelerinden en az birkaç tane göz kısmı yer alır. Gövdedeki gözlerden meydana gelen yeni süngülerden de bitkiler meydana gelmektedir. Yeni bitkilerin yetişmesi işlemi vejetatif üreme yani yumru gövde ile üreme olarak adlandırılır.

 Yumru Gövde İle Üreme Hangi Canlılarda Görülür?

 Yumru gövde ile üreme genel olarak bitkilerde görülmektedir. Günümüzde yer elması, patates ve benzeri bitkiler genellikle yumru gövde ile ürerler. Ayrıca kavak, söğüt ve gül gibi bitkilerden alınan dallar da köklendirilerek toprağa ekilmektedir. Bu yöntem kullanıldığında yeni bitkiler ortaya çıkar. Patates üzerinde bulunan ve yumru adı verilen bölgeden çıkan gözler aracılığı ile yeni bitkiler ortaya çıkar. Patates ve yer elması gibi bitkiler de bu şekilde yumru gövde ile üreme metotlarını kullanırlar.

Haberin Devamı

 Yumru Gövde İle Üreme Özellikleri

 Yumru gövde ile üremede genellikle bitkiler besin depolayan şişkin bir gövdeye sahip olurlar. Ayrıca yumru gövde ile üreyebilen bu bitkilerin gövdeleri de toprak altında bulunmaktadır. Ayrıca tüm bu yumruların da göz kısmı bulunur. Yumrularda vetetatif üreme gerçekleşir.

 Yumru Gövde İle Üreme Örnekleri

 Yumru gövde ile üremeye pek çok farklı örnek verilebilir. Patates ve yer elması yumru gövde ile üreme teknikleri arasında gösterilmektedir. Bitkilerde vejetatif üreme şekilleri görülmektedir. Özellikle zambak ve ayrık otu gibi bitkilerde rizom adı verilen toprağın altında bulunan gövdelerden de yeni bitkiler gelişebilir.

 Yumru Gövdeli Bitkiler İle İlgili Merak Edilenler

 Bazı bitki türlerinde yumrular besinlerin depolama organı olarak kullanılmaktadır. Bitkinin kalıcılığı için yumru gövdeler oldukça önemlidir. Yumru gövdeler sayesinde bitkiler kışın ve ya kurak aylarda da hayatta kalabilir. Patates en bilinen yumru gövdeli bir bitkidir. Patatesin uzun süre dayanabilmesi için de yumru gövdeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kök yumrular ise genel olarak tatlı patates, manyok ve yıldız çiçeklerinde bulunmaktadır. Patates gibi bitkilerde rizomların kalınlaşması ya da stolonlar tarafından bir gövde yumrusu oluşturulur. Ayrıca yumrunun ise üst bölgelerinde yapraklara dönüşen çeşitli sürgünler ortaya çıkar. Yumru gövdenin alt bölgelerinden de kök üretilmektedir. Yeni bitkiler çoğu zaman ana gövdenin yanlarından oluşmaktadır. Yeni oluşan bitkiler ise toprağın yüzeyine yakın noktalardan ortaya çıkmaktadır.

 Yumru Gövdeli Patates Nasıl Oluşur?

Haberin Devamı

 Yumru gövde ile üreme metodunun olduğu en önemli bitki patateslerdir. Patateslerin oluşumu da yumru gövdesinden verdiği sürgünler ile ortaya çıkmaktadır. Patatesler gövde yumrulara sahiptir. Patateslerin yumru şeklinde gövdeleri depolama organına dönüşmektedir. Ayrıca yumru gövdeler bitkinin her türlü zorlu koşula uyum sağlamasına faydalı olacaktır. Yumru gövdeli bitkilerin düğümleri gövdeden çıkan gözlerdir. Ayrıca her bir gözün de yaprakları bulunmaktadır. Bir büyüme mevsiminde üretilen yumru bitkilerin de uzun ömürlü olmasını saplamaktadır. Bitkiler yumru gövde ile üreme metodu ile kısa zamanda çoğalırlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yumru Gövde İle Üreme#Üreme