Yumru Gövde İle Üreme Nedir Ve Hangi Canlılarda Görülür? Yumru Gövdeyle Üreme Özellikleri Ve Örnekleri

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Yumru gövde ile üreme bazı bitkiler tarafından uygulanmaktadır. Gövdeleri toprakların altında bulunan bitkiler genellikle yumru gövde ile üreme metodunu kullanırlar.

Yumru Gövde İle Üreme Nedir?

Yer elması ve patates gibi bazı bitkilerin gövdeleri yer altında bulunur. Yeni bitkiler ise gövdedeki nodlardan bitkiler oluşturur. Buna da yumru gövde ile üreme denilmektedir. Besin depolayan yumru şeklinde gövdeye sahip olan bazı bitkiler yumru gövde ile ürerler. Bitkilerin bu yumru gövdelerinden en az birkaç tane göz kısmı yer alır. Gövdedeki gözlerden meydana gelen yeni süngülerden de bitkiler meydana gelmektedir. Yeni bitkilerin yetişmesi işlemi vejetatif üreme yani yumru gövde ile üreme olarak adlandırılır.

Yumru Gövde İle Üreme Hangi Canlılarda Görülür?

Yumru gövde ile üreme genel olarak bitkilerde görülmektedir. Günümüzde yer elması, patates ve benzeri bitkiler genellikle yumru gövde ile ürerler. Ayrıca kavak, söğüt ve gül gibi bitkilerden alınan dallar da köklendirilerek toprağa ekilmektedir. Bu yöntem kullanıldığında yeni bitkiler ortaya çıkar. Patates üzerinde bulunan ve yumru adı verilen bölgeden çıkan gözler aracılığı ile yeni bitkiler ortaya çıkar. Patates ve yer elması gibi bitkiler de bu şekilde yumru gövde ile üreme metotlarını kullanırlar.

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Yumru Gövde İle Üreme Özellikleri

Yumru gövde ile üremede genellikle bitkiler besin depolayan şişkin bir gövdeye sahip olurlar. Ayrıca yumru gövde ile üreyebilen bu bitkilerin gövdeleri de toprak altında bulunmaktadır. Ayrıca tüm bu yumruların da göz kısmı bulunur. Yumrularda vetetatif üreme gerçekleşir.

Yumru Gövde İle Üreme Örnekleri

Yumru gövde ile üremeye pek çok farklı örnek verilebilir. Patates ve yer elması yumru gövde ile üreme teknikleri arasında gösterilmektedir. Bitkilerde vejetatif üreme şekilleri görülmektedir. Özellikle zambak ve ayrık otu gibi bitkilerde rizom adı verilen toprağın altında bulunan gövdelerden de yeni bitkiler gelişebilir.

Yumru Gövdeli Bitkiler İle İlgili Merak Edilenler

Bazı bitki türlerinde yumrular besinlerin depolama organı olarak kullanılmaktadır. Bitkinin kalıcılığı için yumru gövdeler oldukça önemlidir. Yumru gövdeler sayesinde bitkiler kışın ve ya kurak aylarda da hayatta kalabilir. Patates en bilinen yumru gövdeli bir bitkidir. Patatesin uzun süre dayanabilmesi için de yumru gövdeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kök yumrular ise genel olarak tatlı patates, manyok ve yıldız çiçeklerinde bulunmaktadır. Patates gibi bitkilerde rizomların kalınlaşması ya da stolonlar tarafından bir gövde yumrusu oluşturulur. Ayrıca yumrunun ise üst bölgelerinde yapraklara dönüşen çeşitli sürgünler ortaya çıkar. Yumru gövdenin alt bölgelerinden de kök üretilmektedir. Yeni bitkiler çoğu zaman ana gövdenin yanlarından oluşmaktadır. Yeni oluşan bitkiler ise toprağın yüzeyine yakın noktalardan ortaya çıkmaktadır.

Yumru Gövdeli Patates Nasıl Oluşur?

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Yumru gövde ile üreme metodunun olduğu en önemli bitki patateslerdir. Patateslerin oluşumu da yumru gövdesinden verdiği sürgünler ile ortaya çıkmaktadır. Patatesler gövde yumrulara sahiptir. Patateslerin yumru şeklinde gövdeleri depolama organına dönüşmektedir. Ayrıca yumru gövdeler bitkinin her türlü zorlu koşula uyum sağlamasına faydalı olacaktır. Yumru gövdeli bitkilerin düğümleri gövdeden çıkan gözlerdir. Ayrıca her bir gözün de yaprakları bulunmaktadır. Bir büyüme mevsiminde üretilen yumru bitkilerin de uzun ömürlü olmasını saplamaktadır. Bitkiler yumru gövde ile üreme metodu ile kısa zamanda çoğalırlar.