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Yular ne demek, ne anlama gelir? Yular kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yular#Yular Ne Demek
Yular ne demek, ne anlama gelir Yular kelimesinin TDK sözlük anlamı

Yular kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Yular kelimesinin sıklıkla kullanılmasına rağmen ne anlama geldiği bilinmeyebilir. Siz de yular kelimesinin anlamı ile ilgili bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Yular ne demek, ne anlama gelir? Yular kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Yular kelimesinin ne anlama geldiğini detayları ile derledik.

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Yular kelimesi, herhangi bir yerde karşınıza çıkabilecek olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Yular denildiği zaman hayvanların başlığına veya tasmasına takılan ip anlatılmak istenmektedir. Yular kelimesinin günümüzde hala kullanılmakta olan bir kelime olduğunu da söylemek mümkündür.

 Yular Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yular kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Genel olarak yular kelimesinin bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip şeklinde tanımlandığını söylemek mümkün olmaktadır. Yular kelimesi özellikle hayvanların bir yerden bir yere götürülmesi için kullanılan bir ip olarak ifade edilebilir.

 Yular Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Yular kelimesinin Türk dil kurumuna göre sözlük anlamının hayvanların başlığına veya genel olarak tasmasına bağlanan ve hayvanların çekilerek götürülmesini sağlayan ip olarak ifade edildiğini söylemek mümkündür. Yular kelimesi eski bir kelime olmasına rağmen günümüzde hala kullanılmaya devam edilen kelimelerden birisi olma özelliğine sahiptir. Yular kelimesi özellikle de hayvan sahipleri tarafından çok fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir.

 

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