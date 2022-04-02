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Yüksük Nedir, Ne Anlama Gelir? Yüksük Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Yüksük Nedir, Ne Anlama Gelir Yüksük Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük konuşma dilinde kullanılan kelimeler sayısal olarak da sınırlıdır, anlam olarak da sınırlıdır. Yapılan istatistikler bunun her dilde böyle olduğunu ortaya koymaktadır. Ortalama olarak insanların belli sayıda sözcük kullanarak kendilerini ifade etmeleri mümkün görünmektedir. Fakat yabancı sözcüklerle ya da anlamı bilinmeyen sözcüklerle karşılaşıldığında ise duraksama yaşanmaktadır. İşte yüksük nedir, ne anlama gelir, yüksük kelimesinin TDK sözlük anlamı ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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 Yüksük sözcüğü daha çok terzilik ve diğer bazı alanlarda kullanılan bir terimdir. 

 Yüksün Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Bilinmeyen sözcükler işitildiğinde bu sözcüklerin anlamı merak konusu olup araştırılmaktadır. Yüksük sözcüğü de günlük yaşamda pek rastlanılan bir kelimde değildir. Çünkü yüksük sözcüğü bir terimdir ve terzilik, konfeksiyon sektöründe kullanılır.

 Yüksük sözcüğü "yüzük" kelimesini çağrıştırsa da başka bir anlamı bulunmaktadır. Fakat yine de günlük dilde kullanılan yüzük kelimesinin anlattığı ve parmağa takılan ziynete şeklen benzer bir yönü de bulunmaktadır. Yüksük de parmağa takılan bir gereç olup bambaşka bir fonksiyonu bulunmaktadır. 

 Yüksük Kelimesinin TDK sözlük Anlamı 

 Bir kelimenin anlamı araştırılırken ilk başvurulacak kaynak her zaman Türk Dil Kurumu Sözlüğü olmaktadır. Yüksük sözcüğünün anlamına TDK sözlüğünde bakıldığında şu açıklama görülmektedir: 

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Dikiş dikerken, iğnenin parmağa batmasını önlemek için parmak ucuna takılan kesik koni şeklinde gereç. 

Köklerin ucunda bulunan ve kökün üretken dokusunu korumaya yarayan oluşum

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