Yüksük Nedir, Ne Anlama Gelir? Yüksük Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Yüksük sözcüğü daha çok terzilik ve diğer bazı alanlarda kullanılan bir terimdir.

Yüksün Nedir, Ne Anlama Gelir?

Bilinmeyen sözcükler işitildiğinde bu sözcüklerin anlamı merak konusu olup araştırılmaktadır. Yüksük sözcüğü de günlük yaşamda pek rastlanılan bir kelimde değildir. Çünkü yüksük sözcüğü bir terimdir ve terzilik, konfeksiyon sektöründe kullanılır.

Yüksük sözcüğü "yüzük" kelimesini çağrıştırsa da başka bir anlamı bulunmaktadır. Fakat yine de günlük dilde kullanılan yüzük kelimesinin anlattığı ve parmağa takılan ziynete şeklen benzer bir yönü de bulunmaktadır. Yüksük de parmağa takılan bir gereç olup bambaşka bir fonksiyonu bulunmaktadır.

Yüksük Kelimesinin TDK sözlük Anlamı

Bir kelimenin anlamı araştırılırken ilk başvurulacak kaynak her zaman Türk Dil Kurumu Sözlüğü olmaktadır. Yüksük sözcüğünün anlamına TDK sözlüğünde bakıldığında şu açıklama görülmektedir:

Haberin Devamı

Dikiş dikerken, iğnenin parmağa batmasını önlemek için parmak ucuna takılan kesik koni şeklinde gereç.

Köklerin ucunda bulunan ve kökün üretken dokusunu korumaya yarayan oluşum