Yükselen yıldız meslek liseleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarında kuşkusuz en çarpıcı unsurlardan biri de meslek liselerinin yıldızının parlaması oldu. Merkezi sınav puanıyla ve yerel olarak mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen toplam öğrenci sayısı 2019 yılına göre yüzde 39.94 artış gösterdi. Bu sonuçla mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 2019 yılına göre en fazla artış gösteren lise türü oldu.

İŞ BULMA BEKLENTİSİ

Bu ilginin altında istihdam odaklı işbirlikleri kurulması, sektörün önde gelen kuruluşları ile ortak kurumlar açılması, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlar oluşturulması etkili oldu. Pandemi döneminde birçok hastanenin ve kamu kurumunun maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılayan meslek liselerindeki algının düzelmesi, mezuniyet sonrası iş bulmanın kolaylaşacağının düşünülmesi bu okullara ilgiyi arttırdı.

İSTİHDAM ODAKLI İŞBİRLİĞİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e bu ilginin nedenini sorduğumda şu açıklamayı yaptı: “Bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için son iki yılda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Özellikle sektörleri eğitim süreçlerinin tamamına dahil ederek istihdam odaklı bir işbirliği modeli geliştirdik. TOBB, İSO, İTO, ASO ve ATO gibi sektörün güçlü temsilcileri ile bu kapsamda sağlam işbirlikleri kurduk.

PANDEMİNİN ETKİSİ

Özellikle COVID-19 salgını ile mücadele günleri, güçlenen mesleki eğitimin sadece iş piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmediğini, ayrıca böyle olağanüstü günlerde üretim kapasitesiyle de devletinin ve toplumunun yanında güçlü bir şekilde durabileceğini gösterdi. Bu süreç, mesleki eğitimin algısının iyileşmesi için çok önemli katkı sundu. Sürecin bütünü LGS yerleştirmelerine de olumlu yansıdı. 2019 yılında mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 2018 yılına göre yüzde 17 artmışken, 2020 yılında öğrenci sayısı 2019 yılına göre yüzde 40 arttı. Sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019 yılına göre yüzde 64 arttı. Mesleki eğitim okullarına sınavsız yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihlerindeki bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşme oranı yüzde 82’ye yükseldi.”

SALGIN DÖNEMİNDE İTİBAR KAZANDILAR

Koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liseleri üretim kapasitesini harekete geçirdi. Tam da bu dönemde ihtiyaç duyulan dezenfektandan maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu siperlik üretimine kadar çok sayıda ihtiyaç duyulan malzemeler üretildi. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim çeşitliliği ve kapasitesi arttırıldı. Bu sürecin en önemli katkısı mesleki eğitimin eski itibarlı günlerindeki öz güvenini tekrar kazanması oldu. Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu okullar örnek gösterildi.

KONTENJANLARI DA ARTTI

2020 yılında yapılan merkezi sınava toplam 1.472.088 öğrenci katıldı. Kontenjan düzenlemeleri kapsamında sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinde yüzde 69, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 62, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 45, fen liselerinde yüzde 35 ve sosyal bilimler liselerinde yüzde 35 kontenjan artışı oldu.

‘İSTEYEREK SEÇİYORLAR’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, artık öğrencilerin meslek liselerini zorunluluktan değil isteyerek seçtiklerini söyledi:

“Öğrenciler artık zorunlu olarak değil, tercih ederek mesleki eğitime geliyor ve tercihlerinde üst sıralarda istedikleri okullara yerleşiyor. Diğer taraftan en yüksek puanlı öğrencilerin olduğu yüzde 1’lik dilimden öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısı arttı. Bu artık tarihi bir kırılma noktasına işaret ediyor.”