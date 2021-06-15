Yüksekokul nedir? Fakülte ve yüksekokul arasındaki farklar neler?

Yüksekokul eğitim sürecinin fakülteden farklı olarak okunana bir öğrenim biçimi olmaktadır. Çoğunlukla bu iki eğitim kuruluşunun kampüsleri birbirlerinden farklı nitelikte olmaktadır.

Yüksekokul Nedir?

Yüksekokul çoğu zaman iki yıllık bölümlerden meydana gelen ve kişilerin en hızlı biçimde eğitim almasını sağlayıcı niteliğe sahip olan eğitim kuruluşları olmaktadır. Her sene binlerce insan yüksekokul eğitimi alma sürecine tabi olmaktadır. Bu okullarda eğitim görmeyi tercih eden bireyler daha çok sağlık meslek lisesi yahut düz Anadolu meslek lisesi mezunu olan öğrenciler olmaktadır. Bu kişilerin en fazla tercih etmekte oldukları bölüm dalı ise teknikerlik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknikerler; çoğunlukla sağlık kuruluşlarında ve diğer çeşitli sektörlerde ara iş personeli olarak bilinen kişilerdir. Bir kişinin tekniker olabilmesi için bir yıl teorik derslerin eğitimini koşulsuz şartsız her öğrenci alma mecburiyeti söz konusudur. Bu eğitim sürecinin sonrasında ise öğrencilerin bir yıl süre boyunca da staj eğitimi görmeleri gerekmektedir. Bu eğitimler esnasında çoğunlukla bir özel kuruluş ya da üniversite kullanılmaktadır.

Herhangi bir sağlık kuruluşunda tekniker olarak görev almak isteyen kişiler genellikle üniversitelerde eğitim sürecine tabi olmaktadır. Daha çok özel sektörde çalışacak olan insanlar da özel iş sektöründe yer almaktadır.

Fakülte ve Yüksekokul Arasındaki Farklar Neler?

Fakülte mi yoksa yüksekokul mu konusunda bir tercih yapmak isteyen bireylerin en fazla merak ettiği ve hakkında araştırmaya yöneldikleri konulardan biri fakülte ve yüksekokul arasındaki farkların neler olduğudur. Bu konu ile ilgili olarak insanların sorularına en fazla yanıt aramakta olduğu platform ise internet olmaktadır. Bu sayede insanların konu hakkında bilgi edinmeleri çok daha kolay olmaktadır. Bu bakımdan konu hakkında her kesin kolaylıkla anlayabileceği şekilde ve doğru bilgi verilmesi büyük bir önem barındırmaktadır.

Yüksekokullar öğrencilerine iki yıllık bir eğitim süreci sunmaktadır. Yüksekokulların vermiş oldukları eğitimlerinin çok az bir kısmı teorik olmakla birlikte geriye kalan büyük bir kısmı ise staj olmaktadır. Fakat konu fakülteler olduğunda eğitim süreci dört yıl olmaktadır. Fakültelerin sunmakta olduğu eğitim süreçlerinin üç yılı teorik olarak gerçekleştirilmektedir. Geriye kalan bir yıllık eğitim süreci ise staj olarak gerçekleşmektedir.

Bu bakımdan Fakülte ve Yüksekokul arasında mevcut olan en önemli fark, sunmakta oldukları eğitimleri öğrencilerine verme süreleri olmaktadır. Fakülte 4-5-6 yıllık süreçte üniversite eğitimi veren ve genel itibari ile bir alan içine bütünleşmiş durumda olan bir eğitim birimi olma özelliği barındırmaktadır.

Yüksekokul ise birçok bölüm olmak üzere dört senelik bir eğitim sürecinde öğrencilerine eğitim veren bir eğitim birimi olma niteliği barındırmaktadır. Yüksekokul birimleri tarafından öğrencilere ağırlıklı olarak mesleğe yönelik eğitim sunarken, fakülteler ise ağırlıklı olarak öğrencilerine yönelik akademik eğitim verilme yönünde çaba göstermektedir.

Diploma ya da unvan bakımından her iki eğitim biriminin arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Lisans ya da yüksekokul olarak bilinmekte olan okullar çoğunlukla uygulamalı bilimler olarak isimlendirilmektedirler. Bunun beraberinde bir yüksekokulun fakülteden önemli bir farkı bulunmamaktadır. Maksatları, özellik bakımından geliştirip, eğitim sanat ve bilim ile ortak paydalar meydana getirmektir. Yüksekokul birimleri öğrencilerine 4 senelik eğitim verirken meslek yüksekokul birimleri ise öğrencilerine 2 yıllık eğitim vermektedir.