Yükseköğretimde değişimi yönetmek

İDARİ MALİ YÖNDEN BAĞIMSIZ KALİTE AJANSI

Ülkemiz yükseköğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvencesi sisteminin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla idari ve mali açıdan bağımsız Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), 2017’de kuruldu. YÖKAK; yükseköğretim kurumlarımızda kalite kültürünün oluşması ve gelişmesini sağlayarak, ülkemizin hedefleriyle uyumlu, dünyadaki kalite ajanslarıyla konuşan, sade, esnek ve dinamik bir kalite güvencesi sistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu sürede 160 yükseköğretim kurumunun dış değerlendirmesi yapıldı ve sonuçlar internet sayfasında yayınlandı. Ayrıca 13’ü ulusal, dördü uluslararası olmak üzere 17 ajansın yetkilendirme ve tanınma işlemi yapıldı.

ULUSLARARASI BİR AJANS OLMAK

Kurulumuz, yenilikçi yaklaşımıyla yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki gelişmeleri de yakından izliyor. Bu amaçla, uluslararası ağlara üyelik ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği süreçlerini de yürütüyor. Bu doğrultuda ilk adım Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği’ne (ENQA) tam üyelik süreciyle başladı. Bu sürecin başarıyla sonuçlanacağını umuyoruz. Ayrıca Asya Pasifik Kalite Ağı (APQN) ve Yükseköğretimde Uluslararası Kalite Güvencesi Ajansları Ağı’na (INQAAHE) tam üyelik süreci devam ediyor. Bunun yanında dünyanın çeşitli ülkelerinin kalite ajanslarıyla paylaşım toplantıları sürüyor.

KALİTEDEN, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SORUMLU

Kaliteden yükseköğretim kurumlarının kendileri sorumlu ve bu bağlamda üniversiteler kalite ajansı gibi çalışmalı. Yükseköğretim kurumları dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizin politikalarını dikkate alarak eğitim ve araştırma alanında belirledikleri misyonlarını hedeflerini izlemeli, sonuçlarını dikkate alarak gerekli iyileştirmeleri yapacak bir sistem kurmalı. Çünkü, sistem kurmak değerlendirme yapmaktan önemli. Ayrıca üniversitelerde kalite bilincinin arttırılmasına yönelik girişimler de YÖKAK tarafından desteklenerek konuyla ilgili gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin, bilgi paylaşımı toplantılarının ve kurumsal ziyaretlerin sayısı her geçen gün artıyor.

KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI BAŞLADI

YÖKAK 2020 yılı itibariyle Kurumsal Akreditasyon Programı’nı başlattı. Pilot olarak uygulanacak programa katılan kurumlar, süreci başarıyla tamamladıkları takdirde YÖKAK tarafından verilen kurumsal akreditasyona sahip olacak.

KALİTE KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASI

Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması da YÖKAK’ın görevleri arasında. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarına yönelik rehberlik hizmetleri sunuyor, etkinlikler organize ediyor ve çeşitli yayın faaliyetleri gerçekleştiriyor. En önemli yayını, tüm yükseköğretim kurumlarının hazırladığı öz değerlendirme raporlarına ve değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili yıllık olarak hazırlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu’dur. YÖKAK kalite süreçlerinin öncelikle hesap verebilirlik ve şeffaflık gerektirdiği bilinciyle tüm süreçlerini açık bir şekilde resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.

AKREDİTASYON SÜREÇLERİ 3 NOKTAYA ODAKLANDI

Mezunların kazandığı bilgi beceri ve yetkinliklerin garanti altına alınması, dış değerlendirmenin kalbi. Yükseköğretim kurumlarındaki kalite ve akreditasyon süreçleri üç noktaya odaklandı. Bunlar:

1- Öğrencilerin yetkinlikleri kazanıp kazandığının ölçülmesi ve mezuniyetten sonra da izlenmesi,

2- Öğretim elemanlarının bu kapsamda eğitimi,

3- Öğrenme kaynaklarının buna uygunluğu.

Üniversiteler gerçekten tüm program ve tasarımlarda 21’inci yüzyıla uygun becerileri ve kişiyi ayakta tutacak yetkinlikleri kazandırılabiliyor mu sorusunun cevabı değerlendirme süreçlerinin merkezindeki temel sorudur. Yükseköğretim kurumlarının dijital bilgi sistemi kurmaları teşvik ediliyor. Mezununun, hangi bölümden mezun olursa olsun, alan bilgisinin yanında; dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim becerisi, analitik düşünme ve etik gibi dünyanın her yerinde geçerli yetkinlikleri kazanmış olması gerekiyor.

ÖĞRENCİLER HER YERDE

Deneyimli kişilerden oluşan kurumsal dış değerlendirme takımlarında bu yıl ilk defa bir öğrenci de yer alacak. Bu süreçte öğrenciler; yükseköğretim kurumlarının yaşam alanlarını ve eğitim süreçlerini öğrenci gözüyle değerlendirecek.

PAYDAŞLARLA YÖNETİM

Gerek kalite ve akreditasyon kuruluşları gerekse yükseköğretim kurumlarının tüm karar alma mekanizmalarında yer alması oldukça önem kazanıyor.

GELECEĞE BAKIŞ

YÖKAK, kurumsal özerklik ve liderliğin kalite güvencesi sisteminin kalbini oluşturduğu inancıyla, yükseköğretim kurumlarının gayretlerinin sonuçlarına odaklanan, ülkemizin koşullarını dikkate alan ve dünyayla konuşan bir sistemin kurulması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yükseköğretimde ortaya çıkan ve eğitim öğretimi çok ciddi şekilde etkileyip değiştiren, kısa, uzun dönem derece programları, dijital krediler, teknolojideki gelişmeler, yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik gibi yeniliklerin nasıl değerlendirileceği de dikkate alınacaktır.

PROF. DR. MUZAFFER ELMAS KİMDİR?

1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında yüksek lisans ve 1988 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent, 1994 yılında doçent ve 2000 yılında profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı rektör yardımcılığı görevinde 'üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar' alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde yükseköğretimde kalite, Üniversitelerde kurumsal değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak üniversite yönetim sistemi kurulmasına öncülük etti. Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye mükemmellik ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini, EUA IEP ve YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası akreditasyon ajansları ile 50’ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanı ve Türkiye Bilimsel Akademisi Asil Üyesi.