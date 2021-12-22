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Yüksek okul ve fakülte arasındaki fark nedir? Fakülte ile yüksek okul farkı

Yüksek okul ve fakülte arasındaki fark nedir Fakülte ile yüksek okul farkı

Yüksekokul ve fakülte farklı kavramlar olarak bilinmektedir. İkisinin arasındaki fark ise çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır. Yüksekokul ve fakülte arasındaki fark nedir? Fakülte ile yüksekokul farkı nedir? Siz de fakülte ile yüksekokulun arasında ne gibi farklar olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Yüksekokul ve fakültenin neden farklı olduğunu tüm detayları ile derledik.

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Yüksek okul ve fakülte kelimeleri çoğu zaman karıştırılarak birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda ise her ikisinin de ayrımının yapılması gerekmektedir.

 Yüksek Okul ve Fakülte Arasındaki Fark Nedir?

 Yüksek okul ve fakülte arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Yüksek okul lisans eğitimi veren ve genel olarak uygulamalı derslere ağırlık veren bir eğitim kurumu olarak ifade edilebilir. Ancak fakülte lisans eğitimi verirken daha çok teorik ve akademik olarak öğretmeye dayalı olan bir sistemi benimsemektedir. Yüksek okul ve fakülte benzerlikleri olsa bile farklı özelliklere sahip olan eğitim kurumları olarak ifade edilebilmektedir. Yüksek okul ve fakültenin aynı olmadığı bilinmektedir.

 Fakülte ile Yüksek Okul Farkı

 Fakülte ile yüksekokulun en belirgin farkını uygulamalı eğitim ve teorik eğitim olarak ifade etmek mümkün olmaktadır. Fakülte genel olarak akademik ve teorik eğitime yönelik olmaktadır. Ancak yüksekokul ise genellikle mesleklerin pratikte öğrenilmesi amacına uygun olarak uygulamalı derslere ağırlık vermektedir. Fakülte ve yüksekokul arasındaki en belirgin fark ise bu şekilde ifade edilebilmektedir.

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