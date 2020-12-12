Yüksek öğretim notu yükseliyor  

Açılış konuşmasını yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 8 milyona yakın öğrencisi bulunan Türk Yükseköğretim Sistemi hakkında sayısal bilgiler paylaştı. Türkiye'nin Bologna karnesinin 2020 yılında büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Prof. Dr. Elmas, birçok Bologna göstergesinde artık üst seviyeye ulaşıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili YÖKAK'tan yapılan açıklamada toplantının 35 ülkeden 300'ün üzerinde katılımcı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği belirtildi. Webinarda, esnek öğrenme ve kalite güvencesi, uluslararasılaşma ve akreditasyon, çevik liderlik ve kalite kültürü oluşumu ve kalite güvencesi çalışmalarına öğrenci katılımı olmak üzere dört faklı temada ayrı ayrı oturumlar yapıldı.

2020 yılının başında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin birçok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de çeşitli zorlukları beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada, çevik çevrimiçi dönüşümün öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizildi. Çevrimiçi platform ve YÖKAK'ın sosyal medya kanallarından canlı yayınlanan toplantıda Webinarda pandeminin getirdiği yeni karmaşık dünya düzeninde üniversite çeşitliliğini korurken, ölçülebilir süreçler geliştirmenin ve akreditasyonun öneminin bir kez daha vurgulandığı belirtildi.