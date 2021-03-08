Yüksek Dağın Başı Dumanlı Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yüksek Dağın Başı Dumanlı Olur atasözü, sürekli olarak önemli işlerle uğraşan kişilerin üstlendiği sorumlulukların sıkıntısını da taşıdıklarını ifade etmek için kullanılan bir söz olarak ifade edilebilir. Siz de anlamını öğrendikten sonra cümlelerinizde en doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Yüksek Dağın Başı Dumanlı Olur Atasözünün Anlamı

Yüksek Dağın Başı Dumanlı Olur atasözü, yüksek konumlarda önemli işler ile uğraşan kişilerin başındaki sorumlulukların da sıkıntısının da büyük olduğu anlamına gelmektedir. Üstelik aldıkları tüm sorumlulukların da bulundukları konum sebebiyle zorlayıcı olabileceğini ifade etmek için kullanılan bir atasözüdür.

Yüksek Dağın Başı Dumanlı Olur Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Şirketin yöneticisine bu kadar imrenme, yüksek dağın başı dumanlı olur.