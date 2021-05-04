Yüklem Nedir Ve Nasıl Bulunur? Yüklem Yapısı, Türleri Ve Örnekleri Konu Anlatımı

Bir cümlenin cümle kullarına uygun şekilde ve mantıklı bir ifade vermesi için yükleminin olması gerekir. Genellikle yüklem ile cümleler bittiği için cümlenin sonunda olabilmektedir. Fakat bu durum devrik cümlelerde değişiklik gösterebilmektedir.

Yüklem Nedir ve Nasıl Bulunur?

Bir cümlenin birey üzerinde etki oluşturması için yükleme ihtiyaç vardır. Bugün pek çok kişi farkında olmadan sık sık cümle içinde yüklem gibi yapıları da kullanabilmektedir. Yüklemlerin bulunması için birkaç belirgin yöntem bulunmaktadır. İlk olarak cümle eğer devrik bir yapıya sahip ise ilk önce cümlenin düzeltilmesinde fayda vardır.

Devamın da cümlenin en sonunda genellikle yüklem yer almaktadır. Bu durumda cümlenin yüklemimi doğrudan bulunmuş olur. Örnek vermek gerekilir ise ‘ ben bugün okula gideceğim’ cümlesi olsun. Bu cümle ilk bakışta oldukça normal ve devrik olmadığı anlaşıldı. Bu durumdan sonra tüm soruların kime sorulacağına bakılmaktadır. Yüklemin gedeceğim olduğu düşünülsün.

Gideceğim kelimesine nereye neden kim gibi soruları soruna bir miktar cevap alınabilir mi? Evet o zaman bu durum onun yüklemi olmaktadır. Eğer dikkat edilir ise ben kelimesine bu soruları soruna her hangi bir cevap alınmamaktadır. Bu nedenle oldukça kolay bulunabilmektedir.

Eğer cümle daha çok devrik bir cümle olur ise aynı cümleden yola çıkıldı. Yani ‘ okula gideceğim ben’ cümlesi olsun değişen tek durum yüklemin yerinin değişmesi ve devrik bir cümle olmasıdır. Bu durum sonucun da yine cevap değişmez bu sefer de yüklem ortada yer almaktadır. Fakat sonuçta yine aynı noktaya çıkmaktadır. Yüklem yine gideceğim kelimesi olmaktadır.

Yüklem Yapısı, Türleri ve Örnekleri Konu Anlatımı Nedir?

Yüklemin yapısı denildiği zaman ve türleri içine karıştığı zaman pek çok kişi oldukça kafası karışabilmektedir. Fakat genel manada bakıldığı zaman aslında bu yapılar oldukça farklı olmaktadır. Yani sadece isimleri karıştığı için bireyler zorlanmaktadır. Yüklemin yapısı demek basit türemiş ve bileşik olup olmaması ile ilgidir. Yüklemimin türü ise isim veya fiil olması ile ilgili olmaktadır.

Bir yüklemin isim olması için kökünün -mek -mak almaması gerekir. Yoldan kelimesinin kökü yol olmaktadır. -Mek -mak olur ama burada olan yol kelimesi daha çok isim olan yol oflamaktadır. Yani -mek -mak getirili ise sanki bir şeyi yolmak gibi olmaktadır Bu nedenle mantıklı olmadığı için kabul edilmemektedir. Bir de fiile örnek vermek gerekir ise yüzüyor kelimesi olmaktadır. Yüzün kökü yüzmektir. Bireyler direkt bu konudan yüz kelimesi -mek -mak getrince yüzmek oluştuğu bilinmektedir.

Birleşik fiiller pek çok kişi tarafın da merak edilen bir konu olmaktadır. Fakat birleşik fiiller anlatılın ilk olarak basit ve türemişlerin bilinmesi gerekir. Basit fiiller daha çok yapım eki almamış olanlardır. Örnek vermek gerekir ise bakıyor kelimesi bu duruma uygundur. Birleşik kelimesi ise daha çok iki kelimenin birleşmemiş ile olur. Bu durumda örnek olarak affetmek olmaktadır. Af ile etmek kelimesi birleşir. Türemiş ise yapım eki almış kelime olmaktadır. Kısaca örnek vermek gerekir ise kazıcıydı olmamaktadır. Kazıcı kelimesi kökü kazmaktan kazcı olmuştur.