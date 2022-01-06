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Yufka yürekli ne demek, ne anlama gelir? Yufka yürekli kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yufka Yürekli#Yufka Yürekli Ne Demek
Yufka yürekli ne demek, ne anlama gelir Yufka yürekli kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günlük hayatta bazı insanları anlatırken özellikle onların en belirgin özelliklerini belirtmek için kullanılan bazı kalıplaşmış sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcüklerin çoğu deyimlerden oluşsa da anlatılmak istenileni tam olarak ifade ettiği için söylenmektedir. Yufka yürekli deyimi de bu bağlamda ele alınması gereken bir söyleyiş olmaktadır. Peki, yufka yürekli ne demek, ne anlama gelir? Yufka yürekli kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmaktadır? İşte, yufka yürekli söyleyişinin ne anlama geldiğini detayları ile derledik.

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Yufka yürekli Türkçede sıklıkla kullanılan bir deyim olarak belirtilmektedir. Yufka yürekli söyleyişi genellikle birilerini üzmekten çekinen ve kendisi de çabuk üzülen insanlar için kullanılan bir tabir olmaktadır.

 Yufka Yürekli Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yufka yürekli tabiri, olumsuz ve kötü olarak nitelendirilen olaylardan çok çabuk etkilenerek aşırı üzülen insanları tarif ederken kullanılan bir kavram olarak belirtilmektedir. Herhangi bir olay karşısında aşırı duygusal tepkiler veren, olaylardan çabuk etkilenen ve üzülen insanları anlatmak için kullanılan bir kelime olmaktadır. Bu kelime ayrıca karşısında kötü şartlarda olan birine acıyan insanları belirtmek için de kullanılmaktadır.

 Yufka Yürekli Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Yufka yürekli kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından anlamı, olumsuz bir olaydan kısa sürede etkilenen, üzülen bir kimse olarak açıklanmaktadır. Bu tabirle anılan insanların hassas kişilik özelliklerinden dolayı olaylara fazla tepki göstermeleri onlara bu şekilde hitap edilmesine neden olmaktadır.

 

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