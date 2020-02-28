YTÜ’de yemek ücretinde indirim
YTÜ'de öğrencilerin yemek ücretlerine indirim yapıldı. Sene başında yemek fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, 2.25 TL olan yemeklere artık 1.90 TL ödeyecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) öğrencilerin yemek ücretlerine indirim yapıldı. Öğrenciler, sene başında yemek fiyatlarına tepki göstermişti. Üniversite yönetiminin aldığı kararla yemek ücreti sadece öğrenciler geçerli olmak üzere 2.25 liradan 1.90 liraya düşürüldü. Üniversiteden yapılan duyuruda, “Değerli öğrencilerimiz, üniversite yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda öğrencilerimizin yemek ücreti 2.25 TL’den 1.90 TL’ye düşürüldü. Öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
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