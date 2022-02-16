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YTÜ’de vegan menü zaferi

#Yıldız Teknik Üniversitesi#Vegan#TVD
YTÜ’de vegan menü zaferi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çağrılar sonuç verdi,  öğrenciler vegan menü hakkını kazandı. 28 Şubat’tan itibaren üniversite yemekhanelerinde vegan menü çıkarılacağı açıklandı.

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Üniversitede yeşil tabak sayısını artırmak için YTÜ Vegan Vejetaryenler Topluluğu’nun yürüttüğü kampanya olumlu sonuç verdi.  YTÜ Vegan Vejetaryenler Topluluğu (YTÜ VVT) ile Vegan Derneği Türkiye’nin (TVD) birlikte "#YTÜVeganMenüİstiyor" kampanyası dahilinde üniversite öğrencileri geçen Ocak ayında vegan yemek hakkı istedi. Kampüslere yeterli miktarda ve düzenli olarak vegan menü çıkarılması için TVD ile ortak kampanya başlatan YTÜ öğrencileri, üniversitenin kampüslerinde topladıkları 500 imzayı üniversite yönetimine 1 Şubat’ta teslim etti.

BİN 665 İMZA ATILDI
TVD ise, YTÜ VVT başta olmak üzere, YTÜ’de vegan menü çıkarılmasını isteyen tüm öğrencilere destek olmak için sosyal medyada kampanya başlattı. Dernek, YTÜ yönetiminin öğrencilerin taleplerini dikkate alarak, besin değeri açısından yeterli bir vegan menü sunulması, herkes için yeter miktarda vegan yemek çıkarması ayrıca İnsanların ne yedikleri konusunda bilinçli seçimler yapabilmeleri için yemekleri uygun etiketlemesi gerektiğini hatırlatarak başlatılan kampanyaya destek verdi. Başlatılan kampanyada bir ayda bin 665 kişi imza atarak YTÜ öğrencilerinin mücadelesine katkıda bulundu.

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TVD Kurucu Başkanı Ebru Arıman, YTÜ rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile YTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na yaptıkları çağrının olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Arıman, “YTÜ’nün aldığı bu kararın, tüm üniversitelerde vegan menü uygulamasının hayata geçirilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na yaptığımız yazılı başvurunun sonucunu hızlandırmasını ve bu süreçte diğer üniversitelere örnek olmasını umuyoruz” diye konuştu.

 

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#Yıldız Teknik Üniversitesi#Vegan#TVD

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