Ytd Nedir Ve Açılımı Nasıldır? Borsa'da Ytd Ne Anlama Gelir

Borsa ile ilgilenen kişilerin ve borsa ile ilgili haberlerin yer aldığı yazıları okuyan kişilerin sıklıkla karşılaşacağı terimlerden biri YDT terimidir. YDT terimi daha çok ekonomi sitelerinde ve yatırım fonu sitelerinde karşılaşılan terimdir. Fakat bu terimin ne anlama geldiği bilinmediği için merak edilmektedir. Özellikle borsada herhangi bir yatırım yapmak isteyenlerin yazılarının sonunda YDT kısaltması yer alır.

YTD Nedir ve Açılımı Nasıldır?

YTD terimi farklı branşlarda farklı amaçlarda kullanılan bir terimdir. YTD kısaltması borsada diğer branşlara göre daha farklı anlama gelen açılıma sahiptir. YDT kısaltmasının açılımı “yatırım tavsiyesi değildir” şeklindedir. Yatırım tavsiyesi değildir cümlesinde yer alan kelimelerin baş harflerinin kullanıldığı kısaltmadan elde edilmiştir. Borsa alanı ile ilgili olan görüşlerin sonunda YTD kısaltmasının kullanılması yeterli olmamaktadır. YTD kısaltmasıyla beraber uyarı metninin de yayılması gerektiği bildirilmiştir.

YDT kısaltması borsayla ilgili olan bütün yazılarda karşılaşılabilen kısaltmadır. Genel olarak borsa, pay alımı, döviz gibi konular hakkında bilgi sunan sitelerde ve çeşitli tartışma alanlarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Borsa ile alakalı olan yerlerde fikirlerini belirten uzman veya herhangi bir kişinin yasal olarak bir sorun yaşamasını önlemek için “yatırım tavsiyesi değildir” anlamına gelen YDT kısaltması kullanılır.

Borsa'da YTD Ne Anlama Gelir?

Borsa alanında kullanılan bir kısaltma olan YDT kısaltması “yatırım tavsiyesi değildir” cümlesinin, baş harflerinin kısaltılması ile oluşturulmuştur. Borsada “yatırım tavsiyesi değildir” cümlesinin kullanılması çok önemlidir. Borsa senetlerinin incelemesini yapan insanlar YDT kısaltmasını kullanmalarının sebebi kendilerini koruma altına almaktır. Senetler ile ilgili fikirlerini belirten insanlar kendilerini dinlemekte olan diğer insanlar için YDT kısaltmasının kullanılması, “ ben bu şekilde düşünmüyorum” gibi bir anlama gelmektedir.

Yatırım tavsiyesi değildir cümlesi veya YDT kısaltmasını kullanan kişi, kendisine ait bir görüşü belirttiğini fakat kendisini dinleyen insanların bu görüşler doğrultusunda herhangi bir yatırım yapmamaları gerektiğini belirtmek amacı ile kullanılır. Kişinin görüşlerine bakılarak yapılacak olan yatırımdan zarar edilirse, yazıyı yazan ve görüşlerini bildiren kişinin bu zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını söylemek için kullanılmaktadır. Yazılarda “yatırım tavsiyesi değildir” ya da YDT kısaltmasının kullanılıyor olmasının sebebi Sermaye Piyasası Kurulunun kişi için uygulanabilecek olan yaptırımlardan uzak kalabilmektir.