Yozgat plaka kodu kaçtır? Yozgat ve ilçelerinin plaka harfleri

Araçların hem ön hem de arka kısım olmak üzere iki adet plaka taşıma durumları vardır. Bu sayede bir araca önden yahut arkadan bakıldığında sahil olduğu plakanın kolaylıkla görülmesi mümkün hale gelir. Plaka motosikletten tıra kadar çeşitlilik gösteren her aracın üzerinde bulunur.

Yozgat Plaka Kodu Kaçtır?

Yozgat ilinin plaka kodu merak edilip araştırılan önemli konu başlıklarından biridir. Yozgat ili araç plaka kodu 66 rakamıdır. Üzerinde 66 yazılı bir araç görüldüğünde o aracın Yozgat iline kayıtlı olduğunu anlamanız mümkün olur.

Yozgat ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Plaka kodu 66 olan Yozgat ilinin ilçelerinin de kendilerine özel olan plaka harf kodları vardır. Plaka üzerindeki bu harflere bakılarak ilgili plakanın Yozgat ilinin hangi ilçesine ait olduğu anlaşılır. Yozgat ilinin merkez ilçesi dahil olmak üzere toplamda 15 ilçesi bulunmaktadır. Ancak bun ilçelerden merkez ilçe dahil 9 adetinin özel harfi bulunmaktadır. İşte 66 Yozgat plaka kodlu ilçelerin plaka harf bilgileri;

Yozgat Merkez ilçesine özel plaka harfleri :

- 66 T 0001 - 66 T 1000

- 66 AC 001 - 66 AZ 999

- 66 SA 001 - 66 SA 999

- 66 M 0001 - 66 M 1000

- 66 DP 001 - 66 DR 999

- 66 DK 001 - 66 DK 999

- 66 DA 001 - 66 DE 999

- 66 DU 001 - 66 DZ 999

Yozgat iline bağlı Boğazlıyan ilçesi plaka harfleri :

- 66 DL 001 - 66 DN 999

- 66 DF 001 - 66 DH 999

- 66 M 1501 - 66 M 2000

- 66 EA 001 - 66 EZ 999

- 66 DS 001 - 66 DT 999

- 66 T 1501 - 66 T 2000

Yozgat iline bağlı Akdağmadeni ilçesi plaka harfleri :

- 66 HA 001 - 66 M 1500

- 66 T 1001 - 66 T 1500

- 66 M 1001 - 66 HH 999

Yozgat iline bağlı Çekerek ilçesi plaka harfleri :

- 66 FA 001 - 66 M 3000

- 66 T 2751 - 66 T 3000

- 66 M 2501 - 66 FZ 999

Yozgat iline bağlı Yerköy ilçesi plaka harfleri :

- 66 M 4501 - 66 KA 001

- 66 KZ 999 - 66 M 5000

- 66 T 4751 - 66 T 5750

Yozgat iline bağlı Çayıralan ilçesi plaka harfleri :

- 66 T 6000 - 66 M 2500

- 66 M 2001 - 66 RA 001

- 66 RC 999 - 66 T 5751

Yozgat iline bağlı Sorgun ilçesi plaka harfleri :

- 66 LZ 999 - 66 LA 001

- 66 T 4500 - 66 T 3501

- 66 M 4000 - 66 M 3501

Yozgat iline bağlı Şefaatli ilçesi plaka harfleri :

- 66 M 4001 - 66 PD 999

- 66 M 4500 - 66 PA 001

- 66 T 4750 - 66 T 4501

Yozgat iline bağlı Sarıkaya ilçesi plaka harfleri :

- 66 T 3500 - 66 M 3500

- 66 M 3001 - 66 NA 001

- 66 NZ 999 - 66 T 3001