Yosma ne demek? TDK'ya göre yosma kelimesinin anlamı nedir? Yosma sözlük anlamı

İnsanlar için kötü bir anlam ifade üzerinden günümüzde yosma kelimesi kullanılır. Ancak gerçek ve temel anlamı eşliğinde bakıldığı vakit, yosma kelimesi tam tersi şeklinde bir ifadeye sahiptir. Üstelik birden fazla anlamı ile beraber ele alınması gereken kelimeler içerisinde yer alıyor.

TDK'ya Göre Yosma Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yosma iki değişik anlamda üzerinden Türk Dil Kurumu kapsamında ele alınır ve ifade edilir.

- Şen, güzel ve fettan bir kadın.

- Çok süslü giyinen ve modayı takip eden kadın.

Bu şekilde anlama üzerinden günlük yaşamda yosma kelimesi kullanılabilir. Ancak uzun yıllar içerisinde yanlış anlaşılan bir kelime olduğundan dolayı, günümüzde yine yanlış ifade üzerinden değerlendirilmektedir. O yüzden kadınlar için kötü bir anlam kapsamında günümüzde kullanılıyor.

‘’Bir yosma geçiyor kaldırımdan/Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar’’ (Orhan Veli Kanık)

Bu şekilde cümle içerisinde yosma kelimesini kullanmak mümkün. Aynı zamanda amacına uygun olarak tek başına da değerlendirilebilir. Özellikle eski edebi eserlerde çok sık karşılaşılan ve yazılı kaynaklarda çıkan sözcükler arasında yer alıyor. Bu kelime ile karşılaşıldığı vakit yukarıdaki anlamları üzerinden cümleyi idrak etmek daha doğru olur.