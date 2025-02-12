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YÖS başvuruları başlıyor

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#ÖSYM#YÖS#Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı
YÖS başvuruları başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 11:36

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Mayıs’ta yapılacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) başvurularının 13 Şubat’ta başlayacağını duyurdu.

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Türkiye’deki üniversitelere daha nitelikli ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen YÖS, 60 ülkede, 88 merkezde gerçekleştirilecek. Sınav, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde uygulanacak. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri YÖS, bu yıl 11 Mayıs’ta yapılacak. Sınava başvurular 13 Şubat’ta başlıyor. Adaylar 12 Mart’a kadar ÖSYM’nin internet sitesinden başvuru yapabilecek. Geç başvurular ise 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak.

YABANCI UYRUKLULAR BAŞVURABİLİYOR
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; geçen yıldan itibaren devlet üniversiteleri uluslararası öğrenci kabulünde kendileri sınav düzenlemiyor. YÖS sonucunu veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen IB, Abitur, GCE AL gibi lise not ortalamalarını kullanabiliyor. Vakıf yükseköğretim kurumları da YÖS sonuçları ile öğrenci kabul ediyor.  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da kendi öğrenci kabulünde de kullanıyor.

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YÖS başvuruları başlıyor

YÖS’e lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda bulunmaları koşuluyla yabancı uyruklular, Türk vatandaşlığından çıkan yabancı uyruklular ya da mavi kartlılar, yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler ya da çift uyruklular, lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ve KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar başvurabiliyor.

 

 

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#ÖSYM#YÖS#Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

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