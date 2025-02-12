YÖS başvuruları başladı

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Türkiye’deki üniversitelere daha nitelikli ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen TR-YÖS, 60 ülkede, 88 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde uygulanacak. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri YÖS, bu yıl 11 Mayıs’ta yapılacak. Sınava başvurular 13 Şubat’ta başladı. Adaylar 12 Mart’a kadar ÖSYM’nin internet sitesinden başvuru yapabilecek. Geç başvurular ise 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak.

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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TR-YÖS’e lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda bulunmaları koşuluyla yabancı uyruklular, Türk vatandaşlığından çıkan yabancı uyruklular ya da mavi kartlılar, yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler ya da çift uyruklular, lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ve KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar başvurabiliyor.