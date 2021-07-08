Yörünge Nedir, Nasıl Oluşur? Yörünge Ve Orbital Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yörünge, uzaydaki bir nesnenin yerçekimi nedeniyle başka bir nesnenin etrafından geçtiği kavisli yol olarak tanımlanır.

Yörünge Nedir?

Yerçekimi, uzayda kütlesi olan nesnelerin yakındaki diğer nesnelere çekilmesine neden olur. Bu çekim onları yeterli ivmeyle bir araya getirirse, bazen birbirlerinin yörüngesine girmeye başlayabilirler. Benzer kütleli nesneler, merkezde hiçbir nesne olmadan birbirlerinin yörüngesinde dolaşırken, küçük nesneler daha büyük nesnelerin etrafında yörüngede dönerler.

Yörünge Nasıl Oluşur?

Güneş Sistemimizin ilk yaratılışı sırasında, toz, gaz ve buz, Güneş'i bir bulut içinde çevreleyen, hız ve momentumla uzayda dolaştı. Güneş'in bu küçük toz ve gaz parçalarından çok daha büyük olmasıyla, yerçekimi bu parçaları etrafındaki yörüngeye çekerek bulutu Güneş'in etrafında bir tür halka haline getirdi.

Sonunda, bu parçacıklar yerleşmeye ve bir araya toplanmaya (veya 'birleşmeye') başladılar, şimdi gezegenler, aylar ve asteroitler olarak gördüğümüz şeyi oluşturana kadar yuvarlanan kartopları gibi giderek büyüyorlardı. Gezegenlerin hepsinin bu şekilde oluşmuş olması, tüm gezegenlerin Güneş'in etrafında aynı yönde, aşağı yukarı aynı düzlemde yörüngelerinin olmasının nedenidir.

Bu, uzun bir kulenin penceresinden bir top fırlatmaya benzer bir şekilde gerçekleşir. Topu hareket ettirmek için, önce topu fırlatarak bir 'itme' yapmak gerekir. Bu da topun yere doğru düşmesini sağlar. Topa ilk hızını veren kişinin atışı olsa da, siz bıraktıktan sonra topun yere doğru hareket etmesini sağlayan tek şey yer çekimidir.

Yörünge Türleri Nelerdir?

Fırlatıldıktan sonra, bir uydu veya uzay aracı çoğunlukla Dünya çevresindeki birkaç belirli yörüngeden birine yerleştirilir ya da gezegenler arası bir yolculuğa gönderilebilir. Yani artık Dünya'nın yörüngesinde değil, onun yerine Güneş'in yörüngesinde son noktasına varıncaya kadar yörüngede dönüyor olabilir. Mars veya Jüpiter gibi hedefte olabilir. Uydunun neyi başarmak için tasarlandığına bağlı olarak, bir uydu için hangi yörüngenin en iyi olacağına karar veren birçok faktör vardır;

Sabit yörünge (GEO)

Düşük Dünya yörüngesi (LEO)

Orta Dünya yörüngesi (MEO)

Kutupsal yörünge ve Güneş eşzamanlı yörünge (SSO)

Transfer yörüngeleri ve sabit konumsal transfer yörüngesi (GTO)

Lagrange noktaları (L noktaları)dır.

Yörünge ve Orbital Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kimyada bir yörünge, üzerinde elektron devrinin gerçekleştiği şekli düzenli olan belirli bir yoldur. Dahası, elektronların bu devri, elektronların çekirdeğe doğru çekilmesi nedeniyle gerçekleşir. Dahası, Bohr'un modeline göre bir atomun ilk kabuğu yalnızca iki atom içerecektir.

Tanım: Elektron devrinin bir atomun çekirdeği etrafında gerçekleştiği bir yoldur.

Durum: Bir atomun içindeki bir elektronun tam konumunu temsil eder.

Şekil: Yörünge dairesel bir şekle sahiptir.

Benzerlik İlkesi: Bir yörünge, bir elektronun tam konumunu iddia ettiği için Heisenberg'in Belirsizlik İlkesini izlemez.

Tanımlama: Yörüngeler L, M, N gibi harflerle tanımlanabilir.

Orbital, bir elektronun yerini belirleme olasılığı en yüksek olan belirsiz bir alanı ifade eder. Dahası, çekirdeği çevreleyen üç boyutlu bir boşluk var ki bu aslında yörüngenin temsilcisidir. Ayrıca yörüngenin farklı şekillere sahip olması da mümkündür.

Tanım: Bir elektron bulma olasılığının önemli ölçüde yüksek olduğu üç boyutlu uzaydır.

Durum: Bir elektronun doğru konumunu temsil edemez

Şekil: Bir yörünge, çan şeklinde, küresel gibi çeşitli biçimlere sahip olabilir.

Belirsizlik İlkesi: Bir yörünge, elektronun kesin konumunu temsil etmediği için kesinlikle Heisenberg'in Belirsizlik İlkesini takip eder.

Tanımlama: Orbitaller f, s, p ve d gibi harflerle tanımlanabilir.