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Yörük ne demek, kime denir? TDK'ya göre 'Yörük' kelimesinin anlamı

#Yörük#Yörük Nedir#Yörük Kime Denir
Yörük ne demek, kime denir TDKya göre Yörük kelimesinin anlamı

Yörük son günlerde sık sık karşılaştığımız terimler arasında yer alıyor. Yörük sözcüğünün anlamı kişiler tarafından araştırılabiliyor. Yörük kelimesinin ne anlama geldiği ve kime dendiği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki yörük nedir, kime denir? İşte yörük kelimesinin TDK'ya göre anlamı...

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Günümüzde yeniden karşılaşmaya başladığımız Yörük kelimesi anlamı ve kimlere dendiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Göçebe milletlerden olduğu bilinen yörüklerle ilgili araştırılan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Yörük Ne Demek?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer alan bilgilere göre yörük, Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen anlamına geliyor.

Yörük Kime Denir?

Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk Halklarına denir. Anadolu'da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır. Anadolu halkının çok önemli nüfus çoğunluğunu oluştururlar. Balkanlardaki Türkler arasında da yüksek miktarda Yörük bulunmaktadır. Rumeli Yörükleri: Kocacık Yörükleri, Naldöken Yörükleri, Vize Yörükleri vb gruplara ayrılmaktadır. Bugün Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'nın dağ köylerinde yaşamaktadırlar.

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