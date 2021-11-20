Yörük ne demek, kime denir? TDK'ya göre 'Yörük' kelimesinin anlamı

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Günümüzde yeniden karşılaşmaya başladığımız Yörük kelimesi anlamı ve kimlere dendiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Göçebe milletlerden olduğu bilinen yörüklerle ilgili araştırılan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Yörük Ne Demek?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer alan bilgilere göre yörük, Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen anlamına geliyor.

Yörük Kime Denir?

Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk Halklarına denir. Anadolu'da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır. Anadolu halkının çok önemli nüfus çoğunluğunu oluştururlar. Balkanlardaki Türkler arasında da yüksek miktarda Yörük bulunmaktadır. Rumeli Yörükleri: Kocacık Yörükleri, Naldöken Yörükleri, Vize Yörükleri vb gruplara ayrılmaktadır. Bugün Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'nın dağ köylerinde yaşamaktadırlar.