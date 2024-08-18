Yörük çadırından üniversiteye

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Mersin’in Silifke ilçesinde ailesiyle çadırda yaşayan Sarıkeçili Yörük Mustafa Taş, YKS’de gösterdiği başarı sayesinde istediği bölüme yerleşerek, hayali olan öğretmenliğe bir adım daha yaklaştı. Kendi çabalarının yanında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden de destek alarak YKS’ye hazırlanan Mustafa Taş, sözel puan sıralamasında 8 bin 699’uncu oldu. Yörük Mustafa elde ettiği bu sıralamayla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazandı. Sınava hazırlık aşamasında bazen yurtta bazen de Silifke’nin merkezine yaklaşık 105 kilometre uzaklıkta olan Özboynuinceli Mahallesi Susama mevkiinde çadırda yaşayan ailesinin yanında kalan Taş, çobanlık yapan babasına da yardım etti. Ailesinin yanında keçi otlatıp, peynir yapımına yardım eden Taş’ın sınav süreci çadır, okul, kurs merkezi ve yurt arasında geçti.

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MEZUN OLUNCA EV YAPTIRACAĞIM

Mustafa Taş, parçası olduğu Yörük hayatını anlatarak,“Hareketli bir hayat. Burada keçilerle ilgileniyoruz, yemliyoruz, sağıyoruz, peynir yapıyoruz” dedi. Tüm bunlarla birlikte eğitim hayatını da sürdüren Taş şöyle konuştu: “Aklıma takılan bir şey olunca hep not aldım. Kurs merkezindeki öğretmenlerim yardımcı oldu. Sınavım iyi geçti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazandım. Bundan sonraki hedefim öğretmen olup ülkeme, öğrencilerime faydalı olmak. Aileme de yardımcı olmak istiyorum. Okulum bittikten sonra ailem için iyi bir ev yaptırmak istiyorum.

‘OĞLUM YILMADI, OKUDU’

Yaz, kış fark etmeksizin çadırda yaşayan Taş ailesi çocuklarının başarısıyla mutlu oldu.Çobanlık yapan baba Halil Taş,“Çobanlık yapıyoruz. Hayatımız dağlarda” dedi. Oğlunun üniversiteyi kazanmasını ‘kendini kurtardı’ cümleleriyle değerlendiren baba Taş, yaz ve kış göçebe durumda oldukları için Mustafa’nın belirli dönemlerde okula gidemediğine değindi. Taş, “Allaha şükür kendini kurtardı. Sahil sıcak olduğundan erken göçüyorduk, o yüzden bir hafta,10 gün okula gidemediği oldu. Yine aşağı göçerken de 2 hafta geç göçüyorduk, o zaman da 15-20 gün okula geç başladı.Yılmadı, usanmadı okudu. Gurur duyuyorum, seviniyorum. İnşallah diğer çocuklarım da üniversiteyi kazanır” ifadelerine yer verdi.

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‘HEM BİZLERİ HEM AİLESİNİ GURURLANDIRDI’

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Silifke Şubesi Sorumlusu Gürkan Yüksek Mustafa’nın parlak bir öğrenci olduğunu ifade etti ve; “Eğitim süreci boyunca Mustafa’nın çalışmaları zaten hemen dikkatimizi çekti. Tüm kurum olarak süreç içerisinde gerekli yardımları yaptık. Bu süreçte hem Mustafa’nın hem de ailesinin yanında olduk, ziyaretlerde bulunduk. Ve sonunda Mustafa sözel puan sıralamasında 8 bin 699’uncu olarak hem bizleri hem ailesini gururlandırdı” dedi.