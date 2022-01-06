Yontmak ne demek, ne anlama gelir? Yontmak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Biden canlı yayında duyurdu: ABDnin boğazına hançeri dayadılar Tek suçlu o...Biden canlı yayında duyurdu: ABD'nin boğazına hançeri dayadılar! Tek suçlu o...#ABD
Fransız askısı hayatını alt-üst etti Doktordan şok cevap'Fransız askısı' hayatını alt-üst etti! Doktordan şok cevap#Estetik
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi YÖK Başkanından açıklamaÜniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama#YÖK
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Yıllar sonra anlattı: Prens Charlesın kafasına oyuncak telefon fırlatmışYıllar sonra anlattı: Prens Charles'ın kafasına oyuncak telefon fırlatmış#Lily Collins
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'#Transfer
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Yontmak ne demek, ne anlama gelir? Yontmak kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yontmak#Yontmak Ne Demek
Yontmak ne demek, ne anlama gelir Yontmak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Eski Türkçe bir sözcük olan yontmak, ''yont'' kökünden türetilmiştir. Yont, şekil verilmiş, düzleştirilmiş anlamına gelirken, yontmak da tıraşlamak ve düzeltmek demektir. Ahşap malzemeleri ve sert madenleri çeşitli aletlerle inceltip şekil vermeye yontmak denir. Bu kelime mecazen hırsızlık yapmak anlamında da kullanılır. Yontmak ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Yontmak kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

Yontmak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Çentmek 2- Şekil vermek 3- Biçimlendirmek 4- Düzeltmek 5- Perdah Çekmek

 6- Tıraşlamak 7- Sıyırmak 8- Törpülemek 9- Soymak 10- Zımparalamak

 Yontmak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyıldan beri kullanılmakta olan yontmak kelimesi, kereste ve ahşap malzemelere kesici aletlerle şekil vermek demektir. Bu kelime birçok deyimin içinde de yer alır. Bunların arasında en bilineni kentine yontmak deyimidir. Kendine yontmak, çıkarcı kişilerin her zaman menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi ve kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmemesi anlamına gelir.

 Yontmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Yontmak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Şekil vermek, tıraşlamak

 İkinci Anlamı: Birini dolandırmak, başkasına ait bir paraya el koymak

 Yontmak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu fabrikada ahşap malzemeleri yontmak için birçok alet ve makine kullanılıyor.

 2- Her şeyi kendine yontmandan bıktım artık.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Yontmak#Yontmak Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs