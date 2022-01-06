Yontmak ne demek, ne anlama gelir? Yontmak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yontmak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çentmek 2- Şekil vermek 3- Biçimlendirmek 4- Düzeltmek 5- Perdah Çekmek

6- Tıraşlamak 7- Sıyırmak 8- Törpülemek 9- Soymak 10- Zımparalamak

Yontmak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılmakta olan yontmak kelimesi, kereste ve ahşap malzemelere kesici aletlerle şekil vermek demektir. Bu kelime birçok deyimin içinde de yer alır. Bunların arasında en bilineni kentine yontmak deyimidir. Kendine yontmak, çıkarcı kişilerin her zaman menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi ve kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmemesi anlamına gelir.

Yontmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Yontmak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Şekil vermek, tıraşlamak

İkinci Anlamı: Birini dolandırmak, başkasına ait bir paraya el koymak

Yontmak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu fabrikada ahşap malzemeleri yontmak için birçok alet ve makine kullanılıyor.

2- Her şeyi kendine yontmandan bıktım artık.