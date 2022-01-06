Yontmak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Çentmek 2- Şekil vermek 3- Biçimlendirmek 4- Düzeltmek 5- Perdah Çekmek
6- Tıraşlamak 7- Sıyırmak 8- Törpülemek 9- Soymak 10- Zımparalamak
Yontmak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yontmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Yontmak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Şekil vermek, tıraşlamak
İkinci Anlamı: Birini dolandırmak, başkasına ait bir paraya el koymak
Yontmak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bu fabrikada ahşap malzemeleri yontmak için birçok alet ve makine kullanılıyor.
2- Her şeyi kendine yontmandan bıktım artık.