Yonga levha nedir ve nerelerde kullanılır? Yonga levha nasıl üretilir

Yonga levha, talaş, kereste talaşı ve hatta talaş ve reçinenin birlikte ısıyla preslenmesiyle yapılan bir atık odun ürünüdür. Genel olarak ahşap ya da sunta gibi yapı malzemelerinin yerine kullanılmaktadır.

Yonga Levha Nedir?

Yonga levha, ağaç yongalarının tutkalla sıkıştırılmasıyla yapılır. Düzlenmiş yonga levhada, yongalar genel olarak yüzeye paraleldir. Yüzey katmanındaki yongalar orta katmandakilerden daha incedir. Bu sebeple yonga levhanın yüzeyi orta katmandan çok daha yoğun ve daha sıkıdır.

Standart yonga levhada, üre formaldehit esas yapıştırıcı olarak kullanılır. İçerisindeki tutkal miktarı 'dur. Pek çok kaplamalı levha ürünü yüzey malzemesi emisyon sınıfı M1'de sınıflandırılır. Malzeme sınıflandırmasında, iç mekanlara yönelik tasarlanan yapı malzemeleri; emisyonlarının sınır değerlerini içermektedir. Sınıf M1, kirlilik emisyonları en katı gereklilikler dahilinde olan emisyon testine tabi tutulmuş malzemeler içermektedir.

Yonga Levha Özellikleri ve Üretimi

Nihai ürünü suya dayanıklı, yanmaz ve böceklenme görülmez. Genel olarak mum, boyalar, ıslatıcı maddeler ve ayırıcı maddeler dahil kimyasallar kullanılır. Reçine, kimyasallar ve odun artıkları karıştırıldıktan sonra sıvı karışım bir tabaka haline getirilir. Ahşap yongaların ağırlığı, bitmiş levhanın çok ağır olmadığından emin olmak için eşit olarak dağıtılır.

Reçine ve odun parçaları arasında mümkün olan en sıkı bağı oluşturmak için yonga levha pek çok kez sıkıştırma uygulanır. En uygun türü yönlendirilmiş şerit levhadır. Bu ahşap kompozit, ev ve ticari mühendisler için yapısal amaçlar için çok önemlidir. Yönlendirilmiş şerit levha, ahşap şeritlerini belirli yönlerde katmanlayan üretim süreciyle kolayca tanımlanabilir. Çoğu ev ve ticari inşaatçı, zemin ve duvar tabanları için kullanılır.

Yonga Levha türü temel özellikleri bakımından sunta, ahşap ile karşılaştırılabilir. Üretim yöntemi sayesinde;

Yönü yoktur,

Homojendir ve farklı yönlerde aynı derecede mukavemete sahiptir,

Düzlem yüzeyi yönündeki dinamikleri azdır.

Yonga levhanın yoğunluğu 650 ile 750 kg / m³ arasında değişmektedir. Bu yüzden biçilmiş kozalaklı ağaçtan çok daha ağırdır.

Yonga Levha Kullanım Alanları

Yonga levhalardan pek çok farklı ürün tasarlanabilir. Ahşap ya da sunta kullanacağınız tüm alanlar için idealdir. Esas olarak belirli bir amaç için yapılmış ve uygulamaya bağlı olarak farklı şekillerde kaplanmış ve işlenmiş levhalardır. Yonga levha, kaplama, melamin, laminat, plastik, kağıt gibi birçok farklı yüzey malzemesi ile kaplanabilir. Levhalar, eğrilmeyi önlemek için genellikle her iki tarafı da kaplanır. Ayrıca boyama için önceden astarlanmış olarak yapılır.

Özel havşa başlı vidalar, farklı türde montaj donanımı, gömme bağlantılar ve mobilya yapılarını bir araya getirmek için idealdir. Yonga levhanın görünür kalan kenarları özel reşo şeridi, kaplama veya ahşap çıta şeritleri ile kaplanabilir. En iyi sonuç, fabrikada önceden kaplanmış ve kenarları kesilmiş levhalar kullanılarak elde edilir. Kenarları renklendirmek istiyorsanız, önce boyanabilir bir sürtünme şeridi ile kaplanmalısınız. Bunun yanı sıra iki kat dolgu verilip zımparalanmalıdır. Yonga levhalar zeminler ve boyama gerektiren duvar ve tavan yüzeylerinin iç kaplaması için çok uygundur. Ayrıca;

Kirişler için ağ plakaları olarak,

Fikstür ve bağlantı parçaları,

Parke zeminler için temel malzeme olarak,

Kaplama şeritleri için temel malzeme olarak,

Mobilya çerçevelerinde,

Ambalajlarda,

Sergi ve fuar yapılarında,

Ayrıca kendin yap gibi hobi alanlarında da kullanılmaktadır.