Yönetişim Nedir? Kamu Yönetiminde Yönetişim Nasıl Ortaya Çıktı?

Kuruluşların yönlendirildiği ve kontrol edildiği sisteme yönetişim denir. Bir kuruluşun tepesindeki karar verme, hesap verebilirlik, kontrol ve davranış için yapı ve süreçlerle ilgilenir.

Yönetişim Nedir?

Yönetişim, hesap verebilirlik, şeffaflık, yanıt verebilirlik, hukukun üstünlüğü, istikrar, eşitlik ve kapsayıcılık, yetkilendirme ve geniş tabanlı katılımı sağlamak için tasarlanmış yapılara ve süreçlere atıfta bulunacak şekilde tanımlanmıştır. Yönetişim aynı zamanda kamu işlerinin şeffaf, katılımcı, kapsayıcı ve duyarlı bir şekilde yönetildiği oyunun normlarını, değerlerini ve kurallarını temsil eder. Bu nedenle yönetişim incelikli olabilir ve kolayca gözlemlenemeyebilir.

Geniş anlamda yönetişim, vatandaşların ve paydaşların kendi aralarında etkileşimde bulundukları ve kamu işlerine katıldıkları kültür ve kurumsal çevre ile ilgilidir. Devletin organlarından daha fazlasıdır. Yönetişim, bir kuruluşun hedeflerinin nasıl belirlendiğini ve gerçekleştirildiğini, riskin nasıl izlendiğini ve ele alındığını ve performansın nasıl optimize edildiğini de etkiler.

Genellikle, yönetişimi yönetimle eşitleme eğilimi vardır. Ayrıca önceden tanımlanmış sonuçlara ulaşmak için öncelikle planlama, uygulama ve izleme işlevlerine atıfta bulunur. Yönetim, somut sonuçlara ulaşmak için mevcut fiziksel, beşeri ve mali kaynakları harekete geçirmek ve dönüştürmek için tasarlanmış süreçleri, yapıları ve düzenlemeleri kapsar.

Yönetim, istenen sonuçları elde etme yetkisi verilen bireyleri veya insan gruplarını ifade eder. Yönetişim sistemleri, yönetim ve idari sistemlerin çalışacağı parametreleri belirler. Yönetişim, gücün nasıl dağıtıldığı ve paylaşıldığı, politikaların nasıl formüle edildiği, önceliklerin nasıl belirlendiği ve paydaşların hesap verebilir hale getirildiği ile ilgilidir.

İyi Yönetişim Neden Önemlidir?

Kuruluşların iyi yönetişim uygulamalarını benimsemeleri için temel nedenleri;

Paydaşların güvenini korumak ve güçlendirmek için; hiçbir şey bir örgütün dikkatini, yönetim organına duyulan güven eksikliğinden kaynaklanan hoşnutsuz bir paydaş grubuyla uğraşmaktan daha fazla rahatsız edemez. Olumlu tarafı, destekleyici bir paydaş tabanı, tüm kuruluşların başarmaya ve sürdürmeye çabalaması gereken sosyal ve duygusal destek, somut olmayan ama çok değerli özellikler yoluyla kuruluş için faydalar sağlayabilir,

Yüksek performanslı bir organizasyonun temelini sağlamak için; hedeflere ulaşmak ve sürdürülebilir başarı, bir organizasyonun tüm seviyelerinden girdi ve destek gerektirir. Yönetim Kurulu, iyi yönetişim uygulamalarına rağmen, performansın planlanması, uygulanması ve izlenmesi için bir çerçeve sağlar ve üzerine yüksek performans inşa etmek için bir temel olmadan, bu hedefe ulaşılması sorunlu hale gelir. Mevcut kapasite ve kabiliyet dahilinde mümkün olan en iyi performansı ve sonuçları elde etmek, bir kuruluşun devam eden hedefi olmalıdır. İyi yönetişim, yönetimi ve personeli “olabileceklerinin en iyisi” olmaları için desteklemelidir,

Kuruluşun değişen bir dış ortama yanıt verebilecek iyi bir konumda olmasını sağlamak için; günümüzde iş dünyası sürekli bir değişim ortamında faaliyet göstermektedir. Teknoloji, dünyamızı dönüştüren bir bilgi çağı yarattı ve iş dünyasının hem hayatta kalması hem de kârlı kalması için misyonunu yerine getirmesini ve vizyonunu gerçekleştirmesini sağlamak için, bir kuruluşun her ikisindeki değişiklikleri belirlemesine yardımcı olacak bir sistemin yürürlükte olması gerekir.

Dış çevre ve yükselen eğilimler. Değişen dünyamızı anlama süreci tesadüfen gerçekleşmez, organizasyon içinde böyle bir sistemi kurmak ve sürdürmek için yönetim organından liderlik, taahhüt ve kaynak gerektirir. Değişim genellikle "bir gecede" olmaz, herkesin yerinde bir bakma sistemine sahip olup olmadığını görmesi gerekir.

Kamu Yönetiminde Yönetişim Nasıl Ortaya Çıktı?

1990'ların başından itibaren yönetişim teorisinin ortaya çıkışı, kamu yönetimindeki temel gelişmelerden biri olmuştur. Daha geniş olarak, siyaset biliminin politika oluşturma çalışmalarına yöneliktir. 1999'da George Fredrickson bir iddia ortaya atmıştır. Kamu yönetimi istikrarlı bir şekilde işbirliği, ağ oluşturma, yönetişim ve kurum kurma ve bakım teorilerine doğru ilerliyor. Kamu yönetimi, hem pratikte hem de teoride, devletin dağınıklığıyla ilişkili göz korkutucu sorunların üstesinden gelmek için kendisini yeniden konumlandırıyor. Kısacası, yeniden konumlandırılmış bir kamu yönetimi, parçalanacak ve parçalanmış devlet çalışmasını sağlamanın siyaset bilimidir.