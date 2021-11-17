Yönetim planı nedir, neleri kapsar? Yönetim planı ne işe yarar, planı kimler yapar?

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Yönetim planı, binalarda ve sitelerde kullanılmasına kanunla karar verilen bir yönetmeliktir. Buna göre, her mülkiyet sahibi belirlenen yönetim planına uygun şekilde yaşamak zorundadır.

Yönetim Planı Nedir?

Toplu yaşam alanlarında uyulması gereken kuralların belirlendiği yönetmeliğe yönetim planı adı verilir. Tüm mülk sahipleri yönetim planına uygun şekilde yaşamalıdır. Yönetim planının kabul edilmesi için konut sahiplerinin beşte dördünün oyuna ihtiyaç duyulur. Bu nedenle her mülk sahibinin uyacağı kuralları kabul etme veya değiştirme hakkı bulunur.

Komşular arasındaki ilişkileri ve anlaşmazlıkları çözmek, binanın düzenini oluşturmak yönetim planının görevleri arasındadır. Mülk sahiplerini ilgilendiren her mesele yapılacak olan bina toplantısında ele alarak değerlendirilir. Ardından çoğunluğa uygun olan ve kimsenin mağdur olmadığı maddeler kabul edilerek yürürlüğe sokulur.

Yönetim Planı Neleri Kapsar?

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Apartmanlarda ve sitelerde komşuluk ilişkilerini, mülkiyet sınırlarını ve uyulması gereken kuralları belirlemek amacıyla yönetim planı belirlenir. Tapu müdürlüğü tarafından tescillenen bu yönergede aidat ücretleri ve bu ücretlerin nasıl toplanacağı da belirtilir. Yıl içinde gelecek olan zamlar veya binanın yönetimi konusundaki eksiklikler için yönetim planı belirli zamanlarda güncellenir.

Ortak kullanım alanları, apartman sakinleri arasında çıkabilecek sorunlar, çöp atma saatleri yönetim planına uygun şekilde belirlenir. Apartman temizliği, kapıcı görevleri, park yerlerinin belirlenmesi de yönetim planının kapsamı içinde yer alır. Ayrıca her kat için farklı kurallar alınması mümkündür çünkü teras veya giriş katlarda yapılması istenmeyen davranışlar yönetim planında yer almak zorundadır.

Yönetim Planı Ne İşe Yarar?

Yönetim planının amacı apartman sakinlerinin huzurunu korumaktır. Belirlenen kurallar ortak yaşam alanında bulunan her birey için geçerlidir. Bu nedenle kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli yaptırımların uygulanabilmesi ve düzenin yeniden sağlanabilmesi için yönetim planına ihtiyaç duyulmaktadır.

Oy hakkını belirlemek, karar defterini düzenlemek, yöneticinin nasıl seçileceğini belirlemek yönetim planının işlevi içinde bulunur. Ayrıca yöneticinin görevlerini belirleyen bu yönerge sayesinde bina gelir giderlerini düzenlemek mümkündür. Özellikle anlaşmazlıkların çözümünde yönetim planına başvurmak büyük ölçüde avantaj sağlar.

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Kimler Yönetim Planı Yapar?

Yönetim planı, ortak yaşam alanında bulunan tüm insanları ilgilendirdiği için yapılacak bina veya site toplantısında hazırlanır. Bu nedenle bölgede yaşayan tüm hanelerin yönetim planı oluştururken söz hakkı bulunur. Daire sayısının beşte dördü tarafından onay almayan yönetim planının yürürlüğe geçmesi mümkün değildir.

Yönetim planında, öncelikle yönetici söz sahibidir. Genellikle yöneticinin belirlediği kurallar üzerinden değişiklikler yapılarak Tapu Müdürlüğüne onaylatılır. Ancak her birey konulacak kuralları önerme hakkına sahiptir. Çoğunluğa göre hareket edilerek, mülk sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde yönetim planı hazırlanmaktadır.

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Yönetim Planı Nasıl Değiştirilir?

Her binada uygulanmakta olan yönetim planları bulunur. Bu planlarınsa zaman zaman güncellenmeye ve değişime uğramaya ihtiyacı vardır. Genellikle mülk sahiplerinin veya yöneticilerin değişmesiyle birlikte yeni yönetim planı oluşturmak için bina toplantı yapılır. Bu toplantıya tüm dairelerden birer kişi katılarak yeni planların belirlenmesinde söz hakkı bulunur.

Yönetim planında aidat ücretleri, çöp saatleri, bina temizlik günleri, katlarda bulunan daireler hakkında özel meseleler değiştirilebilir. Bu değişiklikler belirlendikten sonra yeniden Tapu Müdürlüğüne gidilerek ıslak imzalı şekilde onaylanması gerekir. Gerekli durumlarda baştan sona değişebilen yönetim planı, yalnızca bir maddenin değiştirilmesinde de Tapu Müdürlüğünün onayına ihtiyaç duyar.