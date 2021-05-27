Yönetim nedir? Yönetim fonksiyonları ve özellikleri nelerdir

Yaşamın ve işlerin yönetilmesi, yaşama amacına ulaşmak için gerekenlerin yapılması, başka kişiler aracılığıyla işlerin yapılması ve organizasyonun yönetilmesi anlamına gelir.

Yönetim Nedir?

Yönetim, örgütleme, planlama, yönetme ve kontrol etme işlevleri ile ilgili çeşitli ilkeler dizisidir. Bu ilkelerin, kurumsal hedeflere ulaşmak için finansal, fiziksel, insani ve bilgi kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak uygulanması gerekir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi için yürütülen işler için kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Yönetim Fonksiyonları Nelerdir?

Yönetim fonksiyonları ve özellikleri her kuruma göre kimi zaman değişiklik gösterir. Kar amacı güden ya da gütmeyen örgütlerin amacına uygun ve verimli bir şekilde kullanılması ve faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlar. Yönetimin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan yönetim fonksiyonları şunlardır; örgütleme, planlama, kontrol, yöneltme ve koordinasyon olmak üzere 5 madde içinde incelenir. Bunlar ise;

Planlama: Amaca ulaşmak için önceden alınan kararları içerir. Bu süreçte amaca ulaşmak için gerekli bilgiler toplanır. Yönetimin birinci ve en önemli aşaması planlamadır.

Örgütleme: Bir örgütün amacına ulaşabilmesi için kaynakların, çalışanların ve faaliyetlerin düzenlendiği yönetim fonksiyonudur. Kimin, hangi işi, nasıl ve nerede yapacağı örgütleme fonksiyonu ile belirlenir.

Yöneltme: Yöneltme ise, yöneticilerin çalışanlarını motive etmesi olarak değerlendirilir. Bu sayede çalışanlar, doğru bir şekilde yönlendirilir ve cesaretlendirilir.

Koordinasyon: Koordinasyon hem işletme hem de dışında sağlanması gereken bir unsurdur.

Kontrol: Yönetim sürecinin son unsuru kontroldür.

Yönetimin Özellikleri Nelerdir?

Grupla yapılan, amaca yönelik, iş bölümü, insanlara yönelik, yetki, sorumluluk, koordinasyon ve uzmanlaşma faaliyeti olması şeklinde belirtilir. Her yönetimin bir amacı vardır. Yönetimin eyleme geçebilmesi için önceden belirlenen bir amaca ihtiyaç vardır. Aynı zamanda her işte iş bölümü olması gerekir. Performansı yükseltmek için yaratıcılık da yöneticiler tarafından teşvik edilmesi gerekir. Tüm bu özelliklerin birlikte ve uyum içinde olması gerekir.