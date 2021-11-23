Yönelme durum eki nedir ve hangileridir? Yönelme hal eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Yönelme durumu eki öne çıkan Türkçe ders konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple öğrenci konumunda olan bireyle yönelme durumu eki hakkında bilgi edinebilmek adına önemli ölçüde internetten yararlanmaktadır. Bu sebeple bu konuyla alakalı olarak verilen bilgilerin anlaşılır ve doğru olması büyük bir önem barındırmaktadır.

Yönelme Durum Eki Nedir ve Hangileridir?

Yönelme durumu eki nedir sorusu Türkçe ders konularıyla ilgisi olan bireyler tarafından çok sık sorulmaktadır. Bu sebeple yanıtı büyük önem taşıyan bir soru olma özelliği taşımaktadır. Bu sorunun yanıtına şu şekilde cevap verilmesi doğru olacaktır: İsimlere getirilen “-e, -a” ekleri ile yönelme durumu yapılır ve buna yönelme hali de denir. Yönelme halinin diğer bir ismi de “e hali” olmaktadır.

Diğer bir ifadeyle "yönelme durumu" cümledeki ismin “neye, nereye, kime” doğru yöneldiğini ifade eden bir görev üstlenir. Yönelme durum ekiyle adın belirtmiş olduğu kavrama yöneliş, dönme durumu söz konusudur.

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Yönelme durum ile alakalı cevabı merak edilen bir diğer soru ise yönelme durum eki hangileridir sorusu olmaktadır. Bu sorunun yanıtı ise şu şekilde verilmektedir; "a,e" ekleri isimlere eklenerek kullanıldıkları kelimeye yönelme durumu kazandırır.

Yönelme Hal Eki Örnekleri ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Türkçe'de kullanıldığı cümleye yönelme hali kazandıran eklere yönelme hal ekleri denilmektedir. Bu ekler ise "a ve e" eki olmaktadır.

Buna göre yönelme hal eki (a-e) kullanım örnekleri:

-Okul-a ,

- Sınıf- a,

- Saygıy-a,

- Defter- e

- Kitab- a,

- İstanbul-a,

- Telefon- a,

- Yol-a,

- Ağac-a,

- Düşüncey- e,

- Dünyay-a,

- Ev-e

- Bahçey-e ,

- Okumay- a

- Uzay-a

- Gökyüzün-e

- Deniz-e

- Kalem-e

- Resm-e

Yönelme hal eki olma görevi üstlenen "a-e" eki kullanımının her birey tarafından daha net bir şekilde anlaşılabilir olması için örnek verilmesi çok büyük fayda sağlayan bir durumdur. Bundan dolayı bu konuyu merak eden herkesin kolaylıkla anlayabilir olması için bazı örnekler verilebilir. Bunlar:

- Arkadaşımla birilikte kütüphaney- e gittik. (kütüphaneye doğru)

- Artık çok geç oldu, artık ev-e gidelim. (eve doğru)

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- Bizim yapmakta olduğumuz iş yarın-a bitecek inşallah. (yarına doğru)

- Yaz-a sizinle tekrar görüşürüz.

- İki birbirine düşman ada diş-e diş kavga ettiler.

- Senin istemiş olduğun o kitapları masay-a koydum. (masaya doğru)

- Erken saatlerde bahçey-e çıkıp biraz oynayalım mı ne dersin?

- Sonunda ev-e geldi.

- Küçük kardeşim bugün okul-a gidecek.

- Ayşe dün akşam annesini görmey-e ofise gitti.

- En beğendiğim sanatçı bugün İstanbul-a gelecekmiş.

- O akşam olunca yemek yemey-e eve gidecek.

- Yapmakta olduğumuz bu iş yarın-a kalır.

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- Bahçedeki ağaçlar-a yeterince su verdin mi?

- O bugün okul-a gitti.

- Çeşmey-e su almak için gitti.

- O yapılacak olan her şeyi bir defter-e yazdı.

- Ahmet senin fotoğrafın-a uzun uzun baktı.

- O elin-e bir şeyler yazdı.

- Meyveleri masay-a koydu.

- Kalemlerini kalemliğ-e koydu.

- Uzun uzun yüzüm-e baktı.

- Siyah olan arabay-a bindi.