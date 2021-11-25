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Yolculuk kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yolculuğun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Yolculuk#Eş Anlamlısı
Yolculuk kelimesinin eş anlamlısı nedir Yolculuğun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Bir cümle kurarken kelimenin eş anlamlısının kullanılması anlamda bir farklılık oluşturmaz. Birçok kelimenin kendisi yerine kullanılabilecek bir de eş anlamlısı bulunmaktadır. Yolculuk kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yolculuğun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nasıl olmalıdır? Siz de yolculuk kelimesinin eş anlamlısının ne olduğunu öğrenmek ve bu kelimenin cümle içerisinde ne şekilde kullanıldığını detayları ile derledik.

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Yolculuk kelimesi, günlük hayatta oldukça fazla karşılaşılan ve kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Yolculuk kelimesinin ise üç farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Birbirinin eş anlamlısı olan kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmekte olan kelimelerdir.

 Yolculuk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Yolculuk kelimesi, Türk dil kurumuna göre; bir ülkeden diğerine ya da bir ülke içerisinde bir yerden bir yere gidiş ya da geliş olarak tanımlanmıştır. Yolculuk kelimesi yerine gezi, sefer ve seyahat kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıkları takdir de cümlenin anlamında bir farklılık meydana gelmez. Yolculuk kelimesi yerine cümlede eş anlamlı kelimeleri de kullanılabilir.

 Yolculuğun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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Yakın bir zaman içerisinde bir gezi planımız var.

Uzun sürecek bir seyahat öncesinde yapılması gereken hazırlıklar var.

Gemi kaptanı gelecek ay seferden gelecekmiş.

Yolculuğa çıkmadan önce valizini son kez kontrol etmelisin.

Gezi planı yaparken tüm detayları değerlendirmek gerekir.

Seyahate çıkmadan önce yanına alman gerekenleri hazırlaman gerekir.

 

 

 

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#TDK#Yolculuk#Eş Anlamlısı

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