Yolcu Yolunda Gerek atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yolcu yolunda gerek atasözü anlam bakımdan bizim için önemli bir sözdür. Türkçede bu atasözleri eskiden "sav" ya da "irsal-i mesel'' olarak geçmektedir. Dilimizde bulunan her atasözü toplum tarafından benimsenmiştir.

Yolcu Yolunda Gerek Atasözünün TDK Anlamı Nedir?

Yolcu yolunda gerek atasözü anlamları;

1- Bir yere doğru gitmeye hazırlanan kimse, kimi sebeplerden ötürü oyalanmamalı, zaman geçirmeden yoluna koyulmalıdır.

2- Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan, gayret sarf eden kimse kimi sebeplere takılıp kalmamalıdır. Vakit kaybetmemeli ve bir an önce hedefine varmalıdır.

Yolcu Yolunda Gerek Atasözü Cümle İçinde Nasıl Kurulur?

Yolcu yolunda gerek atasözü ile ilgili cümleler;

Bu kadar oturmak yeter kalkalım yolcu yolunda gerek.

Artık eve gitme vakti geldi yolcu yolunda gerek.