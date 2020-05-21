YÖK'ten yükseköğretimde yapısal değişiklik sinyali

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kurul üyeleriyle salgın sürecindeki yükseköğretime ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Yükseköğretim Genel Kurulumuzu, yeni koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Kurul üyelerimiz ile salgın sürecindeki yükseköğretimimize ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Daha öncede beyan ettiğimiz gibi ülkemizdeki küresel salgın sürecinde yükseköğretimimizi 'öğrenci merkezli' yönetmeye, öğrencilerimizin ve yükseköğretim kurumlarımızın salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz. Üniversitelerimizden gelen talepleri bu süreç içerisinde de hızla değerlendirmeye devam ediyor ve Kurul toplantılarını kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde, başta yabancı uyruklu öğrenci sayımızdaki olağanüstü artış olmak üzere yükseköğretimimizin son dönemlerdeki kazanımlarını kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel, yeni ve zor sürece hazırlamak için aldığımız 'yenilikçi ve yapısal değişiklikleri' de barındıran nitelikteki kararlarımızı açıklayacağız."