YÖK’ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı

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Geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıdan çıkan karar üzerine YÖK vakıf üniversitelerini ücret konusunda uyardı. YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

12 AYLIK TÜFE ORANI

“Adayların kaydolacakları programın tamamlanma süresi boyunca yaklaşık güncellenme oranları ile öğrenim ücretlerini bilmek istemeleri, sürpriz veya beklenmedik bir ücret değişikliği ile karşılaşmak istememeleri son derece haklı ve meşru bir taleptir. Buna göre, ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi, ilk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması, yapılacak artışlarda ise 12 aylık TÜFE ortalama oranın esas alınması, ücret güncellemelerinin resmi internet sitelerinden duyurulması, kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave, beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları beklenmektedir.”

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YÖK Başkanı Özvar tarafından, vakıf üniversiteleri mütevelli heyetlerinin eğitim öğretim ücretlerini YÖK’ün bu kararı doğrultusunda belirlemeleri istendi.