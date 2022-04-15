YÖK'ten vakıf üniversitelerine maaş incelemesi

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YÖK tarafından yapılan açıklamada 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 8’inci maddesine 7243 sayılı Kanunun 11’inci maddesi hatırlatıldı. İlgili kararda yer alan, “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır” ifadeleri üzerinden şikayetlerin odağındaki üniversitelere inceleme kararı tebliğ edildi.

ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLDİ

YÖK’ün yaptığı açıklamaya göre; “Bir süredir basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler üzerine YÖK gerekli inceleme ve soruşturmaları başlatmıştır.

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Akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikayetler üzerine 03.03.2022 tarihli ve 05.04.2022 tarihli yazılarımızla toplam 9 vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır.

İKİ ÜYE VE MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Söz konusu üniversitelerdeki şikayetleri denetlemek üzere YÖK Denetleme Kurulu’ndan iki üye ve müfettişler görevlendirilmiştir. İncelemeler mevzuat kapsamında yapılmakta olup mevzuata aykırı tespitlerin olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25. Maddesi kapsamında ilgili yükseköğretim kurumuna önlemler uygulanacaktır. Ayrıca denetleme süreçleri ile ilgili olarak süreç şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”