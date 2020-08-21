YÖK’ten üniversite öğrencilerine ‘e-transkript’ müjdesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine e-transkript müjdesi verdi. Başkan Saraç, “Üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi), standart bir formda, Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde, dijital ortamda e-Devlet kapısı üzerinden verilebilmesi için üniversitelerimizle birlikte bir çalışma başlattık. Ülkemizdeki bütün üniversitelerde eğitim gören öğrencilerimizin, üniversitelerine gitmeye gerek kalmadan, yurt içinde veya yurt dışında istedikleri her yerden e-devlet kapısı üzerinden e-transkript belgelerini ücretsiz olarak kolayca alabilmelerini amaçlıyoruz. E-Transkript belgesi çalışmalarımızın Ekim ayının sonuna doğru tamamlanarak sistemin Kasım ayı içerisinde öğrencilerimizin hizmetine sunulmasını planlıyoruz” diye belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) için bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bazı üniversitelerin transkript örnekleri incelenip üniversiteler ile görüşmeler yapılarak taslak bir transkript belgesi oluşturuldu. Tüm üniversitelere gönderilen taslak belge hakkında üniversite yetkililerinden görüş ve önerileri alındı. YÖK’e iletilen öneriler doğrultusunda taslakta güncellemeler yapılarak belgeye son şekli verildi. Çalışmanın ardından YÖK, üniversitelerden e-devlet sistemi üzerindeki alandan “e-transkript belgesi”nin verilebilmesi için gerekli bütün veri girişlerinin bir ay içerisinde tamamlanmasını istedi.

ÜCRETSİZ ALINACAK

YÖK, e-transkript belgesi çalışmalarının ekim ayının sonuna doğru tamamlanarak kasım ayı içerisinde öğrencilerin hizmetine sunulmasını planlıyor. Çalışma tamamlandığında devlet ve vakıf üniversitelerinde hali hazırda öğrenci olan ve mezun olacak öğrenciler, istedikleri her yerden e-devlet kapısı üzerinden e-transkript belgesini ücretsiz olarak alabilecekler. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin transkript belgeleri ise üniversitelerin imkânları doğrultusunda yapılacak ek çalışmalarla daha sonra e-devlet sistemine yüklenecek.

ZAMAN TASARRUFU

Yabancı dilde transkripte ihtiyaç duyulması halinde çok sayıda üniversite bu hizmeti sunamadığı için öğrenci ve mezunlar, transkriptlerini tercüme bürolarında para karşılığı tercüme ettiriyorlardı. Çalışmalar sonucunda e-Transkript belgesi, e-devlet kapısı üzerinden “Türkçe ve İngilizce” olarak çift dilde alınabilecek. Bu sayede il dışından veya ülke dışından başvuru yapan öğrenci ve mezunlar için zaman ve maddi tasarruf sağlanacak. Ayrıca üniversiteler de bu çalışma ile kırtasiye giderlerinden tasarruf ederek personel ve iş yükü masrafını azaltacak.

SAHTE BELGECİLİK ENGELLENECEK

YÖK, bu çalışma ile e-transkript Belgesi’nin e-devlet kapısı üzerinden verileceği için kişi ve kurumlar açısından daha güvenli olacağının da altını çiziyor. Bu sayede sahte transkript belgelerinin çıkarılması imkânsız hale gelecek. Öğrenciler, e-devlet aralığıyla barkotlu ve kare kodlu transkript belgesi alabilecek. Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler söz konusu transkripti e-devlet üzerinden barkod numarası ile veya YÖK Mobil uygulaması ile kare kod aracılığıyla doğrulayabilecek.