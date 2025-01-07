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YÖK’ten Suriye’deki üniversitelere destek

Güncelleme Tarihi:

#Erol Özvar#YÖK#Suriye
YÖK’ten Suriye’deki üniversitelere destek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 09:40

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Suriye’deki üniversitelerin kalkınmasına ve gelişmesine destek vereceklerini açıkladı.

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YÖK Başkanı Özvar, İzmir’de ‘2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim tecrübesini Suriye ile paylaşmaya hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Suriye’de eski rejimden kaynaklanan yükseköğretime ilişkin sıkıntılar yaşanmıştı. YÖK ve üniversiteler olarak Suriyeli kardeşlerimizle bu konuda birlikte çalışacağız. Mevkidaşlarımızla yapacağımız karşılıklı istişareler neticesinde YÖK’ün Türkiye’nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğunu söylememiz gerekir. Bu konuda temaslarımız devam ediyor. Oradaki üniversitelerin kalkınmasına, gelişmesine Türkiye olarak destek vereceğiz. Yükseköğretim alanında diğer bütün ülkelere nasıl barış, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde destek veriyorsak, Suriye’deki kardeşlerimize de her türlü desteği vereceğiz.”

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#Erol Özvar#YÖK#Suriye

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