YÖK’ten sınavda kopya uyarısı

YÖK, Sınav Güvenlik Tedbirleri konusunda bütün üniversitelere yazı gönderdi. Buna göre, uzaktan ve online programlar ile derslerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme uygulamaları için asgari standartların YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına 22 Mayıs'ta gönderilen yazıyla bildirildiği hatırlatıldı. Uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması istenen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarıyla ilgili Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunuluyor. Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması yükseköğretim sistemimize güven açısından son derece önemli. Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdür."