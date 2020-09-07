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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 07.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

YÖK’ten şartlı kayıt imkânı

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YÖK’ten şartlı kayıt imkânı
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), lisansüstü programlara başvuracak adaylarla, doktora veya sanatta yeterliğe başvuracak araştırma görevlilerine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarıyla ilgili belgelerini, sınav sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı getirdi. 

Bu sene pandemi nedeniyle sınav takviminde yapılan değişiklikler sonucunda YDS puanlarının açıklanması ile kayıt süreci çakışmıştı. YÖK kararında, adayların mağdur olmaması için şartlı kayıt imkanı tanındığı belirtildi. Başvurularını yabancı dil puanları bulunmadan yapan adayların, ÖSYM’nin 27 Eylül 2020 tarihinde YDS sonucunu açıklamasından itibaren beş gün içinde sonuç belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri gerekecek. Belgelerini belirlenen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin işlemleri, kayıt şartlarını sağlamadıklarından iptal edilecek.

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