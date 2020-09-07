YÖK’ten şartlı kayıt imkânı

Bu sene pandemi nedeniyle sınav takviminde yapılan değişiklikler sonucunda YDS puanlarının açıklanması ile kayıt süreci çakışmıştı. YÖK kararında, adayların mağdur olmaması için şartlı kayıt imkanı tanındığı belirtildi. Başvurularını yabancı dil puanları bulunmadan yapan adayların, ÖSYM’nin 27 Eylül 2020 tarihinde YDS sonucunu açıklamasından itibaren beş gün içinde sonuç belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri gerekecek. Belgelerini belirlenen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin işlemleri, kayıt şartlarını sağlamadıklarından iptal edilecek.