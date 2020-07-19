YÖK’ten sanal fuar

Kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için ilk sanal fuar hazırlıklarına başlamıştı. Yükseköğretim sistemindeki ilk sanal fuar, "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla düzenlenecek. 20 Temmuz’da başlayacak fuar, 3 gün sürecek. Türkiye saatiyle 08.00- 20.00 arasında küresel ölçekte düzenlenecek fuar, "www.virtualfair-yok.gov.tr" internet adresi üzerinden izlenebilecek.

Sanal fuarla Türk diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu 142 ülkede dikkatler Türk yükseköğretimine çekilecek. Yükseköğrenim çağındaki gençler sanal ortamda üniversitelerle buluşturulacak, uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretimde sunulacak imkanlarla ilgili bilgilendirme yapılacak. YÖK, 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretim sistemine daha çok uluslararası öğrenci çekebilmek için yabancı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunacak. Fuarda 190 üniversite kapılarını potansiyel gençlere açacak. Sanal fuarda, üniversitelere ait standların yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait standlar da yer alacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kovid-19 küresel salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için bazı önemli yapısal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Saraç, bu kapsamda Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine yönelik bazı önemli yeni imkanlar tanındığını hatırlatarak, “YÖK'ün inisiyatif ve organizatörlüğüyle gerçekleştirilen ve önemli bir tanıtım fırsatı sunacak fuarda kapılarını potansiyel gençlere açacak üniversite sayısı 190'a ulaştı. Sanal fuarın, Türkiye'nin yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi olma niteliğini her yıl daha da güçlendirmesi için önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak gerçekleştirilmesini planlıyoruz" dedi.