YÖK’ten sağlıkta lisans tamamlama için açıklama

Sağlık alanında önlisans ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun belirleyeceği sağlıkla ilgili alanlarda lisans tamamlama eğitiminin yaptırılacağı belirtilen YÖK açıklamasında, belirlenen alanlarda uzaktan eğitim yöntemlerine başvurulacağı, uygulama eğitimleri içinse Sağlık Bakanlığı ile YÖK iş birliği yapılacağının altı çiziliyor. YÖK'ün sağlıkta lisans tamamlama kapsamında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2020 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programı için başvuru ve tercih işlemleri 12 – 21 Ağustos tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecek. Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekiyor. Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabilecekler. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek.”