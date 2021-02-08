YÖK’ten online eğitim anketi

'Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı' çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü işbirliklerini, 'üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını' önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışmasıyla pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek. 'Öğrenci' ve 'akademisyenlere' yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarıyılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor. Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anketin sonuçlarının bahar yarıyılıyla ilgili planlamalara ışık tutacağını belirtti. Saraç anketin 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılmasının önemini vurgulayarak, sonuçlarının başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlarla da paylaşacaklarını söyledi.